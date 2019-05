Viktor Orban a discutat cu Donald Trump problema gazelor din Marea Neagra Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca l-a rugat pe seful statului american Donald Trump sa ajute la demararea productiei de gaze naturale din apele teritoriale romanesti ale Marii Negre, care va fi realizata cu participarea companiei Exxon din SUA, aceasta fiind singura alternativa practica la gazul rusesc, transmite Reuters.



"Diversificarea este plauzibila in cazul in care cooperarea dintre SUA si Romania are loc rapid. I-am cerut presedintelui sa ajute ca aceasta sa se materializeze", a declarat Orban, la postul public de radio.



Luni, Donald Trump s-a intalnit… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

