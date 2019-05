Viktor Orban a discutat cu Donald Trump despre gazele romanesti din Marea Neagra Premierul ungar Viktor Orban i-a solicitat presedintelui SUA, Donald Trump, sa ajute la incheierea unei intelegeri de cooperare cu Romania pentru initierea "cat mai curand posibil" a operatiunilor de extractie a gazelor naturale din zona romaneasca a Marii Negre, a afirmat liderul de la Budapesta.



O alta tema a discutiei intre Viktor Orban si Trump, care a avut loc luni la Casa Alba, a fost cea privind achizitionarea de partea ungara de rachete antiaeriene, a declarat premierul intr-un interviu acordat vineri postului Kossuth Radio, relateaza agentia de stiri MTI.



Compania…

Sursa articol si foto: business24.ro

