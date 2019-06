Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare cod galben, pe termen scurt, pentru averse care vor cumula 35-40 l/mp, grindina de dimensiuni mici și medii și descarcari electrice frecvente. Avertizarea vizeaza mai multe localitați din județul Bihor, localitațile Pecica, Nadlac, Vinga,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anunța averse torențiale ce vor cumula 35-40 l/mp, intensificari puternice ale vantului, grindina de dimensiuni medii și descarcari electrice frecvente. Alerta este valabila pentru zona localitaților Arad, Felnac, Zadareni.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben pe termen scurt, valabila pana la ora 17.00, pentru județele Arad, Bihor și Timiș. Conform comunicatului ANM, sunt așteptate „frecvente descarcari electrice, averse care vor cumula 25-30 l/mp, intensificari de scurta durata ale vantului,…

- Cinci judete din nordul si vestul tarii se afla sub Codul portocaliu de furtuni miercuri seara, potrivit unor avertizari nowcasting transmise de Administratia Nationala de Meteorologie informeaza Agerpres. Astfel, pana la ora 19:45, in mai multe localitati din judetele Suceava si Botosani se…

- Vremea se mai racește astazi, iar meteorologii au emis o alerta pentru mai multe zone din țara. Administratia Nationala de Meteorologie a anunțat vreme severa imediata pentru doua judete din vestul tarii. Pana la ora 13.00, in Bihor si Arad se vor semnala frecvente descarcari electrice si ploi torentiale.…

- Dupa cateva zile cu soare, pe cer se vor intoarce norii, astfel ca și ploile vor reveni. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ploi. Atenționarea vizeaza inclusiv județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara. Codul galben de ploi va intra in vigoare astazi, la ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, atenționare cod portocaliu de ploi in județul Cluj. Alte trei județe din vestul sunt sub cod galben.ANM a emis atenționare cod portocaliu de ploi pentru județul Cluj, valabila in urmatoarea ora. Vor fi frecvente descarcari electrice,…