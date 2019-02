Stiri pe aceeasi tema

- Vantul puternic face probleme in Bucuresti. ISU a fost a intervenit in 50 de situatii in Bucuresti si in Ilfov unde s-au praabusit copaci, mai multe masini au fost lovite, cabluri rupte si panouri publicitare in pericol de prabusire.

- Noapte de cosmar pentru bucuresteni din cauza conditiilor meteo nefavorabile, intrucat poleiul a creat dificultati atat pentru pietoni, cat si pentru soferi, situatie agravata si de cadere de copaci si stalpi.

- In Capitala, s-a intervenit pentru degajarea a peste 700 de copaci cazuti pe carosabil din cauza poleiului, fiind avariate peste 50 de autoturisme, anunța Ministerul Afacerilor Interne (MAI). "In municipiul Bucuresti s-a intervenit pentru degajarea a 740 copaci, trei cabluri electrice si 10…

- In ultimele zece ore, in intervalul orar 21:00 07:00, in Bucuresti si judetul Ilfov au fost gestionate 115 solicitari,ca urmare a fenomenelor meteorologice, astfel: 98 Bucuresti, din care 79 au fost copaci cazuti: 17 Ilfov, din care 11 copaci cazuti;Daniel Vasile, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti…

- Condițiile meteorologice severe au facut prapad in București și zonele limitrofe. Zeci de arbori au cedat sub greutatea gheții și au cazut provocand dezastru. Zeci de mașini distruse parțial sau in totalitate, guri de metrou blocate, rețele electrice avariate grav. Totul din cauza fenomenului de…

- Ca urmare a atenționarii meteorologice care vizeaza municipiul București, de la ora 07:00 pana la ora 14:00 am acționat pentru indepartarea a 4 copaci cazuți pe carosabil și pe 2 auto și a unui stalp de electricitate rupt, transmite ISU Bucuresti Ilfov.Reprezentantii ISU recomanda cetatenilor…

- Fenomenele meteorologice periculoase, caracterizate de caderi masive de zapada, viscol, lapovita si vant puternic au dus la aparitia unor situatii de urgenta in 16 judete ale tarii si municipiul Bucuresti. Peste 150 de arbori au fost doborati din cauza vantului si a zapezii, iar 40 de masini au ramas…

- Ninsorile abundente au facut prapad in municipiul Satu Mare. Copaci cazuti peste mașini pe mai multe strazi din oraș. Iatabilantul pompierilor: 1.Incendiu fire de curent + copac , mun Satu Mare str Afinelor, trimis si ELECTRICA 2. Copac cazut pe autoturism, mun Satu Mare, micro 16, aleea crizantemei…