Vijelia a făcut prăpăd: Acoperişuri de bloc smulse şi zeci de copaci doborâţi Peste 60 de copaci din mai multe localitati din judetul Dolj au fost doborati pe carosabil sau pe autoturisme, iar acoperisurile a doua blocuri din Craiova au fost smulse de furtuna din noaptea de duminica spre luni, unul dintre acestea cazand pe o conducta de alimentare cu gaze de pe strada Gh.Titeica, care a fost avariata. Potrivit ISU Dolj, in municipiul Craiova, 40 de copaci au cazut pe carosabil si pe mai multe masini parcate, inclusiv pe o ambulanta a Spitalului Judetean de Urgenta. 'In judetul Dolj nu sunt localitati afectate semnificativ de manifestarea fenomenelor meteorologice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

