- Un accident de circulație a blocat circulația in aceasta dupa-amiaza pe DN 6, in zona localitații carașene Topleț. „Pe DN 6 a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua tiruri. Au intervenit echipajul de pompieri militari din cadrul Punctului de Lucru Baile Herculane și un echipaj SMURD…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Caras-Severin, Silviu Hurduzeu, a afirmat sambata, la conferinta de alegeri a organizatiei judetene a PSD, la care participa si liderul formatiunii, Liviu Dragnea, ca prin masterplanul de transport s-a promis un drum expres care sa traverseze judetul, insa acesta…

- Meteorologii au emis, marti, avertizari nowcasting Cod portocaliu de ninsori si vant, valabile in zone montane din Oltenia, Banat si Transilvania, in urmatoarele ore. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 15:00, in judetele Valcea, Gorj, Hunedoara si Caras-Severin, la altitudini…

- Zona de munte se afla sub avertizare de cod portocaliu de viscol. Din aceasta cauza s-a luat decizia ca toate instalațiile de transport pe cablu din stațiunile montane Parang și Straja, din Valea Jiului, sa fie oprite in aceste zile. Masura este valabila pe toata durata codului portocaliu. Meteorologii…

- Accidentul s-a petrecut in aceasta dimineața pe DN 6, pe centura localitații Domașnea din județul Caraș-Severin. Un tir condus de un cetațean bulgar s-a rasturnat intr-o curba. Astfel in momentul de fața este blocata banda de coborare și se circula in ambele sensuri pe cele doua benzi de urcare. Șoferul…

- Doi oameni și-au pierdut viața in aceasta dimineața, in urma unui impact extrem de violent intre doua tiruri. Accidentul s-a petrecut pe DN 6 in apropiere de localitatea Slatina Timiș. Un tir a ajuns pe contrasens a lovit remorca unui alt autocamion, dupa care a intrat frontal in cabina unui alt tir.…

- Un drum din Sacalaz face locuitorii comunei de langa Timișoara sa… tremure. Altcumva nu ar avea cum sa mearga pe el cu mașina. Gropile sunt aproape una dupa alta și nu ai cum sa mergi pe aceasta șosea fara sa… „dai in gropi”, sa tremuri, sa sari și sa te gandești cu mila la bucșe, pivoți ori telescoape…

- Ion Tiriac si-a invitat prietenii miliardari sambata, 2 februarie, la o noua partida de vanatoare in Romania. De aceasta data, evenimentul va avea loc in Caras-Severin, in zona satului Ersig, din comuna Vermes, unde omul de afaceri are un complex de vanatoare de aproximativ 1.000 de hectare.