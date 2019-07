Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Viitorul, detinatoarea Cupei Romaniei, a castigat, sambata, Supercupa, impunandu-se cu scorul de 1-0 (0-0) in fata campioanei CFR Cluj, pe stadionul Ilie Oana, din Ploiesti. Pentru echipa constanteana este primul astfel de trofeu. FC Viitorul a mai jucat in Supercupa in 2017, dar atunci…

- "Ianis a venit si in vestiar, a stat o ora cu noi, vedem ce se va intampla zilele urmatoare. O sa fie cu siguranta o echipa buna, puternica, care se bate sus, cu traditie, dintr-un campionat foarte bun al Europei, in primele sase echipe. Sa-l ajutam sa creasca si sa devina foarte bun. E perioada…

- Supercupa Romaniei este programata astazi, de la ora 20:00, pe stadionul ”Ilie Oana” din Ploiesti, intre campioana CFR Cluj si detinatoarea Cupei Romaniei, FC Viitorul. CFR Cluj a mai jucat Supercupa de cinci ori si a castigat-o de trei ori, in 2009, 2010 si 2018. Si FC Viitorul a mai jucat Supercupa,…

- Campioana CFR Cluj are un start de foc, Supercupa și debutul in Liga Campionilor fiind la doar cateva zile distanța. Concret, elevii lui Dan Petrescu infrunta sambata, la Ploiești, deținatoarea Cupei Romaniei, Viitorul, pentru ca marți sa joace in Kazahstan manșa tur a ”dublei” cu Astana. Meciul…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, joi, ca Supercupa Romaniei, ediția 2018/2019, se va disputa sambata, 6 iulie, intre CFR Cluj și FC Viitorul Constanța. Ora meciului va fi stabilita ulterior, anunța MEDIAFAX.Partida se va disputa intr-o singura manșa, pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești,…

- Viitorul Constanta a castigat Cupa Romaniei, dupa ce s-a impus cu 2-1 in finala susținuta sambata seara, pe stadionul “Ilie Oana” din Ploiești, in compania Astrei Giurgiu. Partida nu a inceput prea bine pentru echipa lui Gica Hagi, care s-a ...

- CFR Cluj U19 s-a impus in finala Cupei Romaniei U19 contra Viitorului U19, scor 3-1, dupa o finala extrem de spectaculoasa disputata pe stadionul „Ilie Oana", locul unde in aceasta seara se va disputa finala Cupei Romaniei dintre Viitorul și Astra. Sub privirile selecționerului Cosmin Contra, dar și…

- Incepand de ieri, Federația Romana de Fotbal a anunțat punerea in vanzare a biletelor pentru partida AFC Astra Giurgiu – FC Viitorul, finala Cupei Romaniei, programata pe 25 mai, ora 20:00, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești, precum și pentru finala Cupei Romaniei ”Elite Under 19”, dintre CFR Cluj…