Viitorul zonei euro este în PERICOL! Viitorul zonei euro este in pericol daca cele 19 state membre nu se pun rapid de acord asupra reformelor necesare pentru a-si creste convergenta economiilor, a afirmat vineri ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, in marja reuniunii Eurogrup, care se desfasoara la Bucuresti, transmite Reuters. Acesta a cerut decizii rapide, cel tarziu pana la reuniunea Eurogrup din iunie, asupra unui buget al zonei euro care sa favorizeze convergenta. De asemenea, oficialul francez si-a exprimat ingrijorarea privind incetinirea economica din Germania si recesiunea din Italia. In schimb, ministrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

