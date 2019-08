Stiri pe aceeasi tema

- Play-off (tur): -marti, 20 august – ora 22.00: APOEL – Ajax (Look Sport), CFR Cluj – Slavia Praga (Digi Sport 1), LASK Linz – Club Brugge (Telekom Sport); -miercuri, 21 august – ora 22.00: Dinamo Zagreb – Rosenborg, Olympiakos – Krasnodar, Young Boys – Steaua Roșie Belgrad.

- Alexandru Chipciu, fost adversar al Slaviei in sezonul trecut, cand juca pentru rivalii de la Sparta, face o radiografie a adversarilor ardelenilor in drumul spre grupele Champions League. Prima manșa a play-off-ului UCL CFR Cluj - Slavia Praga se joaca marți, 20 august, in Gruia. Returul este programat…

- Gigi Becali nu renunța la varianta Cristiano Bergodi, pe care incearca sa-l numeasca „principal” la FCSB chiar dupa meciul din aceasta seara, cu FC Voluntari. FCSB - FC Voluntari se joaca astazi, de la 21:00, e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. A trecut…

- Viitorul și Hermannstadt se infrunta in etapa cu numarul 3 din Liga 1. Partida e duminica, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. liveTEXT de la 21:00 » Viitorul - Hermannstadt Vezi AICI live + statistici Echipele probabile Viitorul: Cabuz…

- Dinamo joaca in aceasta seara pe terenul lui CFR Cluj, intr-o partida din etapa a treia a Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Fara antrenor principal, ultimii in clasament și macinați de probleme, roș-albii au o misiune dificila pe…

- Viitorul primește vizita lui Dinamo in prima etapa a noului sezon de Liga 1. Gica Hagi a prefațat infruntarea cu formația lui Eugen Neagoe. Viitorul - Dinamo e luni, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. ...

- FC Voluntari - Sepsi Sf. Gheorghe este primul meci din sezonul 2018-2019 din Liga 1. Partida a inceput la 18:30 și este liveTEXT și video pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. ...

- "Ianis a venit si in vestiar, a stat o ora cu noi, vedem ce se va intampla zilele urmatoare. O sa fie cu siguranta o echipa buna, puternica, care se bate sus, cu traditie, dintr-un campionat foarte bun al Europei, in primele sase echipe. Sa-l ajutam sa creasca si sa devina foarte bun. E perioada…