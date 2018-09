Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat marți ca o ofensiva a Guvernului sirian in provincia Idlib ar insemna un risc umanitar și de securitate pentru Turcia, Europa și la nivel internațional, relateaza Wall Street Journal, potrivit Mediafax.Președintele turc a facut apel la comunitatea…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat marti ca o ofensiva a Guvernului sirian in provincia Idlib ar insemna un risc umanitar si de securitate pentru Turcia, Europa si la nivel international, relateaza Wall Street Journal.

- Rata anuala de crestere a economiei Turciei a incetinit la 5,2% in trimestrul doi din 2018, in timp ce pe ansamblul anului trecut PIB-ul a inregistrat un avans de 7,4%, arata cifrele oficiale publicate luni de Institutul National de Statistica (TurkStat), transmite Reuters. Analiştii cred că…

- Viceguvernatorul bancii centrale a Turciei, Erkan Kilimci, se pregateste sa isi anunte demisia, au declarat joi pentru Reuters doua surse din apropierea acestui dosar. Erkan Kilimci, care face parte şi din comitetul de politică monetară de la Banca Centrală a Turciei, urmează…

- Lira turceasca s-a depreciat marti fata de dolar, investitorii analizând eforturile Turciei de a gestiona ruptura din relatiile cu Statele Unite, dupa ce ministrul turc de Finante, Berat Albayrak, a avertizat ca sanctiunile comerciale impuse de SUA împotriva Ankarei ar putea destabiliza…

- ”Nu au existat discutii de criza in randul G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente) privind situatia din Turcia”, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului german de Finante, transmite Reuters. ”Este prea devreme sa comentam asupra expunerii companiilor germane la…

- Lira turceasca a inregistrat, in ultimele saptamani, cea mai abrupta scadere din istoia piețelor emergente, iar semnele unei reveniri nu se vad inca. Lira turcească a pierdut vineri 17% din valoare în fața dolarului, aceasta fiind cea mai mare scădere de la criza bancară din…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a respins preocuparile legate de deprecierea lirei, indemnandu-i pe turci sa ”nu-si faca griji”, declaratie ce survine in contextul in care moneda nationala a inregistrat scaderi record in ultimele saptamani pe fondul unei crize diplomatice cu SUA, relateaza Reuters,…