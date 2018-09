Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a inrautatit semnificativ estimarile privind evolutia economiei in 2018 si in 2019, pe fondul deprecierii semnificative a lirei turcesti, transmite Reuters. Conform datelor prezentate joi de ministrul de Finanţe, Berat Albayrak, PIB-ul Turciei ar urma să înregistreze un avans…

- Statele Unite iși intimideaza chiar și proprii sai aliați, a declarat Mohammad Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, in cursul vizitei sale in Turcia, in contextul tensiunilor intre Ankara și Washington privind detenția unui pastor creștin american, informeaza agenția de știri Reuters, potrivit…

- Puternicul ministru turc al Finantelor a depus eforturi joi sa le ofere asigurari investitorilor straini, subliniind ca Turcia nu are nevoie de ajutorul Fondului Monetar International (FMI) pentru a iesi ”si mai puternica” din criza monetara care o afecteaza, relateaza AFP.Berat Albayrak…

- “Scopul operatiunii este de a obtine o capitulare a Turciei in toate domeniile, de la finante la politica. Ne confruntam din nou cu un complot politic. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom invinge″, a spus declarat Erdogan in fata sustinatorilor sai la Trabzon, oras situat la Marea Neagra (nord-est). Daca…

- In cabinetul de 16 ministri nu mai exista functia de premier. Turcia va avea un singur vicepresedinte, Fuat Oktay, fost consilier al prim-ministrului. Ministru de externe ramane Mevlut Cavusoglu, iar Suleyman Soylu pastreaza portofoliul internelor. Ministru al apararii a fost desemnat seful statului…

- Erdogan este prezentat A®n Turcia drept un nou sultan, care A®E™i asumAƒ o misiune istoricAƒ. AZn ce mAƒsurAƒ Ankara A®E™i propune restabilirea influenE›ei A®n spaE›iul fostului Imperiu Otoman?