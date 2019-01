Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul summit intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc ''la sfarsitul lui februarie'', a anuntat vineri Casa Alba, fara a preciza locul unde va avea loc intrevederea, informeaza AFP si dpa. "Presedintele este nerabdator…

- SUA si Coreea de Nord planuiesc sa poarte discutii la nivel inalt in aceasta saptamana, la Washington, pe tema unui al doilea summit intre presedintele american Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, dupa un impas prelungit in privinta negocierilor de denuclearizare, anunta marti presa…

- Vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un in cursul saptamanii este semnul ca al doilea summit dintre acesta si presedintele american, Donald Trump, este "iminent", a apreciat joi presedintele sud-coreean, Moon jae-in, potrivit AFP preluata de Agerpres. "Cred ca vizita in China…

- Kim Jong Un a promis sa face astfel incat al doilea summit al sau cu Donald Trump sa conduca la "rezultate" care sa corespunda asteptarilor comunitatii internationale, potrivit unei prezentari a vizitei efectuate la Beijing de liderul nord-coreean, difuzata joi de agentia Xinhua, transmite AFP.…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat din nou dorinta de a se intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, la o zi dupa ce acesta a transmis ca este mereu pregatit pentru un summit cu liderul de la Casa Alba, relateaza Reuters.

- Un militar nord-coreean a dezertat in Coreea de Sud, incidentul intervenind in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, a transmis ca vrea un nou summit cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un.

- Un nou summit dintre presedintele american, Donald Trump, și liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, va avea loc la inceputul anului viitor. Anunțul a fost facut chiar de seful de la Casa Alba, in cadrul unei conferințe de presa.

- Viitoarea reuniune la nivel inalt intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc cel mai probabil la inceputul anului viitor, a declarat vineri o inalta oficialitate din administratia SUA, transmite sambata Reuters. "Este posibil ca o reuniune sa aiba loc undeva…