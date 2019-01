Stiri pe aceeasi tema

- 2018 a fost un an plin pentru Mirela Bania". De la dezamagiri la impliniri, toate au schimbat-o. De cand se iube"te cu Florin insE, via:a ei pare un vis! }n noaptea de Anul Nou, viitorul so: al Mirelei de la Insula Iubirii a surprins pe toatE lumea. BErbatul a ales sE i"i arate iubirea in mediul online,…

- Anul ce tocmai s-a incheiat i-a adus Mirelei de la ''Insula Iubirii'' multe experien:e "i, chiar dacE unele au fost neplEcute, acestea nu au fEcut decat sE o inve:e pe Mirela ce trebuie sE aleagE in via:E mai bun.

- Razvan, unul dintre foștii concurenți de la show-ul Insula Iubirii, a transmis un mesaj neașteptat pentru fosta sa iubita, Cati, impreuna cu care a fost la emisiunea respectiva. Povestea de iubirea dintre Razvan și Cati, foști concurenți la Insula Iubirii, a fost una cu nabadai. Dupa show, atunci cand…

- Nu au petrecut multe zile in Thailanda, dar au devenit unul dintre cele mai controversate cupluri din toate sezoanele "Insula Iubirii". Internautii s-au impartit in doua tabere, o parte sustinandu-i, iar cealalta parte aruncand cu noroi din cauza alegerilor pe care cei doi le-au facut in competitie.…

- Ionut Gojman, fostul iubit al Mirelei de la "Insula Iubirii" a decis sE punE capEt relatiei cu frumoasa brunetE pentru a se face ispitE. Chiar dacE, initial, a fost indureratE, Mirela Banias a inteles apoi cE axa este cel mai bine pentru toatE lumea xi cE, cu sigurantE, ixi va gEsi un bErbat pe sufletul…

- La doar cateva ore dupa ce toata lumea a vazut ce s-a intamplat pe "Insula Iubirii", Mirela Banias a simtit nevoie sa clarifice lucrurile. Desi a fost puternica si era sigura ca nu il mai vrea alaturi de Ionut Gojman, la finalul ceremoniei focului tanara i-a declarat dragostea acestuia, socand pe toata…

- Mirela și Ionuț vor pleca separat de la Insula Iubirii, iar duminica seara a avut loc confruntarea finala intre ei. Dupa ce i-a spus ce are pe suflet, Mirela Baniaș a aruncat pe foc brațara, simbolul legaturii ei dinainte de ”Insula iubirii”. Nu mai e loc de impacare intre cei doi, iar la mijloc este,…