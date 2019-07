Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea s-a intorc in Romania, dupa un an si jumatate in Costa Rica, insa prietena ei, Alina Bica, a ramas in tara din America Centrala. Fosta sefa a DIICOT i-a transmis un mesaj jurnalistului Victor Ciutacu, in care a precizat ca nu doreste sa se intoarca in Romania."Doamna Bica spune…

- Elena Udrea a confirmat, printr-o postare pe Facebook, ca a revenit in Romania și ca a renunțat la statutul de refugiat in Costa Rica. Revenirea sa in țara nu este temporara, ea afirmand ca vrea sa-și creasca acasa copilul. ”Da, m-am intors in Romania. Am renunțat de bunavoie la statutul de refugiat…

- Elena Udrea face primele precizari dupa intoarcerea in tara. Fostul ministru afirma ca a intrat in tara pe la Vama Giurgiu, la ora 6. Udrea anunta ca a renuntat la cererea de dobandire a statutului de refugiat in Costa Rica si ca se va apara mai bine in Romania de acuzatiile penale care i se aduc.CITEȘTE…

- Viitorul soț al Elenei Udrea a facut primele declarații cu privire la venirea Elenei Udrea in Romania. Adrian Alexandrov susține ca fostul ministru al Turismului se afla in țara și se odihnește. ”Este...

- Elena Udrea a decis sa paraseasca statul Costa Rica si sa revina in tara dupa ce instantele au decis rejudecarea procesului. "Acest coșmar al Elenei Udrea s-a terminat, iata revine in țara. Și-a evaluat probabil riscurile pe care le implica probabil aceasta venire in țara. Un botez in Romania e…

- ”Am o parere buna pentru ca acest coșmar al Elenei Udrea s-a terminat, iata revine in țara. Și-a evaluat probabil riscurile care implica probabil aceasta venire in țara. Un botez in Romania e un botez in Romania, in Costa Rica nu putea sa faca un botez. Am vorbit cu ea acum cateva zile, era fericita…

- Milionarul Dragos Savulescu (foto), fostul deputat PSD Cristian Rizea, Sergiu Lucinschi, fiul fostului presedinte al Republicii Moldova, sau fostul deputat UDMR Olosz Gergely sunt o parte din VIP-urile condamnate definitiv, in ultimul an, pentru fapte de coruptie si care au reusit sa fenteze puscaria.…

- Lița Dumitru, fost mare internațional, a dezvaluit ca Gica Hagi și Ianis Hagi au fost doriți in America, la FC Dallas, echipa din MLS. Stabilit in America, Lița Dumitru a dezvaluit ca FC Dallas s-a interesat de Gica Hagi, antrenorul de la Viitorul, și de Ianis Hagi, mijlocașul de 20 de ani al constanțenilor. …