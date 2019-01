Stiri pe aceeasi tema

- Anul ce tocmai s-a incheiat i-a adus Mirelei de la ''Insula Iubirii'' multe experien:e "i, chiar dacE unele au fost neplEcute, acestea nu au fEcut decat sE o inve:e pe Mirela ce trebuie sE aleagE in via:E mai bun.

- Premierul Viorica Dancila a transmis, luni, un mesaj video cu ocazia Anului Nou. In mesaj ea afirma ca, alaturi de miniștri, dar și de președinții PSD și ALDE, a reușit sa onoreze angajamentele pentru care a primit increderea a milioane de romani, transmite Mediafax.

- Ionut Gojman a preferat sE punE punct relatiei pe care o avea cu Mirela Baniax xi a acceptat sE rEmanE ispitE in sezonul urmEtor, ceea ce xi-a dorit incE de la venirea pe "Insula Iubirii". Mircea, bErbatul care a dezvoltat sentimente pentru fosta iubita a lui Ionut, a fEcut aceeaxi alegere, cand a aflat…

- Nu au petrecut multe zile in Thailanda, dar au devenit unul dintre cele mai controversate cupluri din toate sezoanele "Insula Iubirii". Internautii s-au impartit in doua tabere, o parte sustinandu-i, iar cealalta parte aruncand cu noroi din cauza alegerilor pe care cei doi le-au facut in competitie.…

- Cu o seara inainte de plecarea la dream date-urile pe care unii abia le așteapta, baieții au parte de o surpriza de proporții: aceștia primesc ocazia de a vorbi fața in fața cu ispitele care au petrecut tot acest timp alaturi de iubitele lor, la Minitel.

- Mirela de la Insula Iubirii este una dintre cele mai apreciate concurente din acest an. Tanara are deja o mulțime de fani pe rețelele de socializare, insa cateva fotografii pe care le-a publicat zilele trecute au starnit mici controverse. Mirela de la Insula Iubirii și-a marit buzele. Cum au reacționat…