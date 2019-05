Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi, patronul si antrenorul celor de la FC Viitorul, a luat o decizie importanta in ceea ce il priveste pe fiul sau, Ianis, potrivit ziare.com.Cel mai curtat jucator al fostei campioane nu mai are locul de titular asigurat, ba chiar va incepe meciurile de pe banca de rezerve. "Regele"…

- "Niciodata nu gandesc un meci la egal, imi doresc mai mult, tot timpul mi-am dorit mai mult, am vrut sa castig fiecare meci. Am auzit de ce l-am pus pe Nedelcu, dar ce era sa fac in minutul 90 (n.r. - cu CFR Cluj)? Sa fi pus un atacant cand ei aveau o gramada de faze fixe si sa fi luat gol in ultimul…

- Iansi Hagi (20 de ani) pleaca de la Viitorul in vara. A anuntat chiar Gica Hagi, "Regele" sustinand faptul ca fiul sau este foarte curtat si ca are oferte din mai multe parti ale lumii, potrivit agerpres.ro.Citește și: Important! Aceste telefoane vor disparea de pe piața! Se vor da amenzi…

- Gica Hagi e mulțumit de prestația echipei sale din partida terminata la egalitate cu Sepsi, scor 0-0. „Regele" așteapta turul din Cupa Romaniei cu CS U Craiova, de la mijlocul acestei saptamani. „Nu avem o singura echipa. Tot lotul e antrenat bine. Imi felicit baieții, pentru ca au facut un meci bun.…

- Sepsi și Viitorul au remizat in ultimul meci al etapei cu numarul 3 din play-off, scor 0-0. Antrenorul Eugen Neagoe a extras parțile bune ale partidei. „Am facut un joc modest, foarte modest. Rezultatul de pe tabela e cel corect. Asta e situația. Imbucurator e ca nu am primit gol și ca am luat primul…

- Dupa victoria cu FCSB, 2-1, Gica Hagi a vorbit din nou de planurile sale și despre posibila plecare de la Viitorul la un club puternic din Europa. „Imi doresc sa fac performante in Europa. Imi place sa progresez. Daca nu o sa pot, din vara nu o sa mai stau. O sa las locul altcuiva. Ce sa mai fac? Sa…

- Mihai Teja a vorbit despre reintalnirea cu Gica Hagi, tehnician alaturi de care a lucrat in perioada in care era secund. FCSB - Viitorul este luni, de la ora 20:30, in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO „Suntem pregatiți, imi doresc sa facem un meci bun și sa…

- Viitorul se pregatește de meciul din Cupa Romaniei in fața celor de la FC Hermannstadt, iar Gica Hagi a decis sa lase acasa o parte dintre titularii formației de la malul Marii Negre. Printre acești se numara și Ianis, fiul "Regelui", care a fost la un pas de o accidentare grava in ultimul…