- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-pe FC Viitorul cu scorul de 3-2 (1-1), sambata, in deplasare, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii I de fotbal. Echipa lui Eugen Neagoe a reusit sa se impuna dupa o repriza secunda pe care a dominat-o in cea mai mare parte a sa. Oaspetii au deschis scorul…

- Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, nu a scapat de suspendare in urma conflictului in care a fost implicat cu turcul Yuskel Yesilova, preparatorul Astrei Giurgiu, in finalul partidei Viitorul - Astra 1-0 din 30 septembrie. Comisia de Discplina a dictat azi pedeapsa pentru Hagi: doua etape de suspendare.…

- Eșecul inregistrat marți, in prima manșa din turul de debut al actualei ediții a UEFA Youth League de echipa sub 19 ani a celor de la Viitorul, 0-1 cu Dinamo Zagreb pe teren propriu, l-a suparat pe Gheorghe Hagi. Hagi nu s-a ferit sa-i atenționeze atat pe jucatori, cat și pe antrenori și oficialii de…

- Selectionerul Mirel Radoi a anuntat, joi, numele celor 22 de jucatori pe care va miza la ultimele doua partide din preliminariile Campionatului European din 2019, care pot aduce calificarea nationalei U21 la turneul final, informeaza news.ro. Lotul convocat este urmatorul: Portari:…

- Iata partidele programate: Csikszereda Miercurea Ciuc - Dinamo Dunarea Calarași - FCSB CS Mioveni - Sepsi OSK Turris Turnu Magurele - CSU Craiova Gaz Metan - CFR Cluj "U" Cluj - Astra Giurgiu Poli Iași - Viitorul Hermannstadt - FC Voluntari…

- Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani, s-a aratat mulțumit de jocul ofensiv prestat de elevii lui Costel Enache la Calarași și in același timp dezamagit de gafele copilarești din defensiva, gafe care au costat scump gruparea locala in economia finala a confruntarii. Totodata, patronul moldovenilor…

- Echipa lui Gheorghe Hagi paraseste cupele europene, dupa ce in tur scorul a fost egal, 2-2. Au marcat: Matavz '23, Linssen '48, Beerens '77 / Dragus '50. 1-0, '23 - Dupa un corner de pe drepta, Clark-Salter a trimis cu capul spre poarta, iar Matavz a impins balonul in plasa, de langa bara laterala;…

- FC Viitorul va evolua cu PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, sau cu FC Basel, in turul al treilea preliminar al Ligii Europa, daca va trece de echipa olandeza Vitesse Arnehm, in mansa a doua preliminara a competitiei, informeaza news.roPartida tur va avea loc, la 9 august, la…