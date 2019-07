Stiri pe aceeasi tema

- Germana Ursula von der Leyen, nominalizata pentru presedintia Comisiei Europene, s-a declarat miercuri gata sa acorde mai mult timp Marii Britanii pentru iesirea din Uniunea Europeana daca Londra o va solicita, in cursul audierii sale de catre grupul Verzilor in Parlamentul European, relateaza AFP,…

- Candidata la președinția Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus miercuri ca este gata sa ofere mai mult timp Regatului Unit pentru a ieși din UE, daca Londra va cere acest lucru, relateaza AFP.”Daca Regatul Unit are nevoie de mai mult timp, sunt de acord sa acord mai mult timp. Un…

- Germana Ursula von der Leyen, nominalizata pentru presedintia Comisiei Europene, s-a declarat miercuri gata sa acorde mai mult timp Marii Britanii pentru iesirea din Uniunea Europeana daca Londra o va solicita, in cursul audierii sale de catre grupul Verzilor in Parlamentul European, relateaza AFP.…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a cerut joi deputatilor in Parlamentul European sa sprijine numirea Ursulei von der Leyen, insistand ca decizia liderilor Uniunii Europene de a o desemna pentru postul de presedinte al Comisiei Europene a fost democratica, transmit Reuters si DPA. ”Pentru…

- Premierul interimar al Marii Britanii, Theresa May, a felicitat-o pe Ursula von der Leyen pentru faptul ca a devenit prima femeie nominalizata la funcția de președinte al Comisiei Europene, scrie Mediafax, citând Politico. May a declarat ca Guvernul de la Londra a jucat un rol "constructiv"…

- Ursula von der Leyen, desemnata de Consiliul European pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, a anuntat miercuri seara ca va prezenta în cel mult doua saptamâni o "viziune" privind politicile Uniunii Europene pentru urmatorii cinci ani."Am intentia de a…

- (corespondenta din Strasbourg) Postul francez de televiziune «France24» a inserat in emisiunile sale din 9 mai o corespondența Reuters consacrata summitului european de la Sibiu, respectiv angajamentelor pe care șefii de stat și de guvern ai «celor 27», fara Marea Britanie, și le-au luat privind viitorul…

- In cadrul unei dezbateri in plenul Parlamentului European consacrate summitului extraordinar al UE pentru Brexit, desfasurat in 10 aprilie, Tusk a tinut sa-i raspunda liderului unei tari membre care avertizase ''visatorii'' sa nu se gandeasca la faptul ca ''Brexitul poate fi revocat''.''In…