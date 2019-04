Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana are nevoie urgent de o strategie noua, clara și ambițioasa pentru viitor, din care trebuie sa faca parte și politica de coeziune. Noile dispoziții privind politica de coeziune de dupa 2020 trebuie sa prevada suficiente mijloace financiare și sa garanteze o mai mare eficiența și vizibilitate…

- Un raport al CESE considera ca, avand in vedere multitudinea obstacolelor juridice și tehnice existente in intreaga UE, niciun stat membru nu asigura accesul tuturor la procesul electoral. La 20 martie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a publicat un raport de informare care prezinta situația…

- Trei elevi de la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“ din Bailesti au reusit sa fie selectati pentru a participa in perioada 21 – 22 martie 2019, la Bruxelles, la a zecea intalnire anuala organizata de Comitetul Economic și Social European (EECS). ...

- Viitorul politicii de coeziune ocupa un loc prioritar pe agenda presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, a declarat miercuri premierul Viorica Dancila, la Bruxelles, intr-o interventie la sesiunea plenara a Comitetului European al Regiunilor, la sediul Parlamentului European, potrivit…

- Viitorul politicii de coeziune ocupa un loc prioritar pe agenda presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, a declarat miercuri premierul Viorica Dancila, la Bruxelles, intr-o interventie la sesiunea plenara a Comitetului European al Regiunilor, la sediul Parlamentului European. …

- UPDATE – Viitorul politicii de coeziune ocupa un loc prioritar pe agenda presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, a declarat miercuri premierul Viorica Dancila, la Bruxelles, intr-o interventie la sesiunea plenara a Comitetului European al Regiunilor, la sediul Parlamentului European. ‘Viitorul…

- "Am pornit pe acest drum condusi de o convingere ferma proeuropeana, care ne ghideaza in avansarea agendei europene. De altfel, cetatenii romani se numara printre cetatenii cu cea mai mare incredere in institutiile europene si chiar si astazi aspiratiile si sprijinul lor pentru UE au ramas solide…

- Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, Laszlo Borbely, a efectuat astazi, 21 ianuarie 2019, o vizita de lucru la Bruxelles, unde a avut intalniri cu șeful cabinetului prim-vicepreședintelui Comisiei Europene Frans Timmermans, Ben Smulders, președintele Comitetul Economic și Social…