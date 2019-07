Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul s-a deplasat in Belgia, acolo unde, in aceasta seara, va juca in prima mansa a turului al doilea preliminar din Europa League, impotriva celor de la KAA Gent. Echipa lui Gheorghe Hagi vine dupa doua victorii consecutive in Liga 1 si, gratie acestor reusite, fotbalistii constanteni au un…

- Viitorul intalnește Gent in turul II preliminar al Europa League. Constanțenii spera sa razbune eșecul usturator din urma cu trei ani și sa scoata la Gent un rezultat care sa-i permita sa atace calificarea in retur. Gent - Viitorul se joaca joi, de la 21:30. Partida e liveTEXT pe GSP.ro. Pana in acest…

- FC Viitorul va debuta joi, 25 iulie, de la ora 21.30 ora Romaniei , impotriva belgienilor de la KAA Gent, in prima mansa din turul 2 al Europa League, intr o noua editie a cupelor europene.In aceasta dimineata, un ultim antrenament au efectuat, in tara, componentii lotului. Dupa amiaza, acestia s au…

- Bogdan Patrașcu, 39 de ani, chief scouting la Levski Sofia spune ca abia aștepta ca echipa sa sa intalneasca o formație romaneasca. Bulgarii pot da peste Viitorul in turul 3 din Europa League daca vor invinge pe AEK Larnaca, iar trupa lui Gica Hagi va trece de Gent. „Chiar mi-am dorit sa jucam cu o…

- Pentru al patrulea an consecutiv, FC Viitorul se va alinia la startul preliminariilor cupelor europene. Echipa lui Gica Hagi va incepe noua aventura continentala in preliminariile Europa League, iar, gratie castigarii Cupei Romaniei, va debuta in competitie din turul doi preliminar, pe 25 iulie, contra…

- Viitorul și Antwerp se vor duela in turul II al Europa League. Infruntarea ii va pune fața in fața pe Gica Hagi și Ladislau Boloni, antrenorii care s-au contrat dur la inceputul anului. meciul tur: 25 iulie: Antwerp - Viitorul 1 august: Viitorul - Antwerp Intalnirea dintre Ladislau Boloni și Gica Hagi…

- Pentru al patrulea an consecutiv, FC Viitorul se va alinia la startul preliminariilor cupelor europene. Echipa lui Gica Hagi va incepe noua aventura continentala in preliminariile Europa League, iar, gratie castigarii Cupei Romaniei, va debuta in competitie din turul doi preliminar, pe 25 iulie. Daca…

- FC Viitorul va evolua si in sezonul 2019 2020 in cupele europene, urmand a intra in preliminariile Europa League. Mai ramane de stabilit doar din ce tur, primul sau al doilea. In urma clasarii pe locul trei in Liga 1 in sezonul 2018 2019, FC Viitorul si a asigurat o noua participare europeana. Pe baza…