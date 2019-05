Stiri pe aceeasi tema

- Circa 25 dintr-o mie de timișenii care s-au testat in privința virusului hepatitei C la Ambulatoriul de Specialitate din cadrul Spitalului Clinic Județean ... The post Teste gratuite pentru una dintre cele mai de temut afecțiuni appeared first on Renasterea banateana .

- ASR Prințesa Dina Mired a Iordaniei este mama unui supraviețuitor de cancer. Fiul ei s-a imbolnavit de leucemie la 2 ani. A trebuit sa il trateze in strainatate, fiindca in Iordania nu putea avea acces la procedurile de care avea nevoie. Fiul ei a scapat. De atunci, prințesa s-a dedicat luptei impotriva…

- Numarul persoanelor care au murit in urma ciclonului care s-a abatut asupra Mozambicului ar putea fi de o mie, a avertizat presedintele tarii, Filipe Nyusi, potrivit BBC. Mai multe tari din Africa au fost afectate de fenomenul meteorologic si sunt numeroase victime si daune materiale de proportii.

- facilitarea unor "noi modalitați de invațare" sunt principalele beneficii ale primilor 30 de ani de web Pentru a marca cea de-a 30-a aniversare a World Wide Web (WWW), peste 11.000 de respondenți din Europa, Orientul Mijlociu și Africa au impartașit lucrurile pe care serviciul web le-a facut posibile…

- Trei marinari romani au fost rapiti de pe nava Histria Ivory, aflata sub pavilion romanesc, in apele Republicii Togo, in Lome.Atacul asupra navei romanesti a avut loc duminica aseara, in jurul orei 20:00.

- Cea de-a doua sesiune de teste de pe circuitul de la Barcelona a inceput marți cu o serie de surprize majore. McLaren a reușit sa obțina cel mai bun timp prin Lando Norris, care a fost cronometrat cu 1:17.709, insa britanicul s-a oprit de doua ori pe circuit din motive tehnice. Urmatoarea poziție in…

- Muhammadu Buhari a caștigat marți un nou mandat in funcția de președinte al Nigeriei, cea mai importanta putere economica din Africa, conform Comisiei Electorale din Nigeria, relateaza BBC și Reuters preluate de agerpres.Conform rezultatelor comunicate de Comisia Electorala, Buhari a obținut…

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa participe la summitul Uniunea Europeana - Liga Araba din Egipt incepand cu acest weekend, a declarat luni purtatorul ei de cuvant, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Atac de ultim moment al lui Traian Basescu la adresa lui Mihai Gadea…