- CFR Cluj a invins Dinamo, scor 1-0, in etapa a treia din Liga 1. Dan Petrescu se felicita pentru decizia de a schimba 10 jucatori fața de meciul caștigat cu Maccabi in preliminariile Ligii, scor 1-0. Citește AICI cronica meciului „Sa schimbi 10 jucatori și sa și caștigi nu cred ca a mai existat vreodata.…

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, spune ca meciul din a doua etapa a Ligii I va fi unul dificil deoarece Chindia Targoviste este o echipa care joaca bine, are un antrenor cu experienta, dar vrea sa castige cele trei puncte si formatia sa sa mearga tot pe linia victoriilor inceputa cu…

- La doar cateva zile de la transferul lui Ianis Hagi la campioana Belgiei, Genk, Gica Hagi a confirmat inca o data ca oferta belgienilor nu a fost cea mai buna din punct de vedere financiar, dar a contat decisiv proiectul sportiv propus de aceștia. „Ianis este cel mai scump transfer de la Viitorul, dar…

- Gica Hagi a avut o prima reacție, dupa victoria Simonei Halep de la Wimbledon. „Cuvintele sunt prea mici! Felicitari, Simona Halep si multumim pentru ca duci Romania in elita sportului mondial!”, a scris...

- Romania U21 a invins Anglia U21, 4-2, și este lider in grupa C a Campionatului European 2019. Dupa victoria Romaniei, Gica Hagi l-a laudat pe Florinel Coman, care a marcat doua goluri și a obținut un penalty. Hagi a fost intrebat in direct la TV Digi Sport daca Florinel Coman este mai valoros decat…

- Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a revenit azi in Romania pentru a se pregati de reunirea echipei. Pe aeroportul Otopeni, Dan Petrescu a vorbit despre transferurile celor del a CFR Cluj și a anunțat ca vrea 9 jucatori, dintre care doi sa fie eligibili pentru regula U21. „Sunt destul de…

- Gica Hagi si-ar fi dorit sa adauge al doilea titlu de campion in vitrina clubului de la Ovidiu, dar a fost nevoit sa o priveasca pe CFR Cluj pe prima treapta a podiumului. "Regele" a recunoscut ca nu i-a picat bine ca o alta echipa a fost cea mai buna din Romania, informeaza Mediafax.Citește…

- Dumitru Dragomir a vorbit la GSP Live despre victoria Viitorului din meciul cu CSU Craiova, scor 2-1, care trimite trupa lui Gica Hagi in cupele europene. Fostul șef al LPF a avut și o ieșire necontrolata la adresa fundașului Donkor de la Craiova. „A fost un meci bunicel. Nu m-a impresionat mai nimic.…