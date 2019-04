Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 19 ani s-a aflat in prima linie in noaptea incendiului dramatic de la Notre Dame. Stefan este voluntar si ii ajuta pe pompieri sa caute, in imagini si filmulete, cauzele tragediei.

- Un fost politist a vrut sa niște glume pe Facebook, doar ca in scurt timp s-a trezit ca este cercetat! A primit dosar penal, deși a incercat sa explice ca pozele publicate au fost strict cu scopul de-a starni amuzamentul.

- Andreas Hniatiuc, cel care, de-a lungul anilor, a lucrat la mai multe echipe importante, precum Dinamo, Viitorul, Sportul Studentesc (fotbal) sau CSM Bucuresti (handbal) a analizat iesirile nervoase ale Simonei Halep la adresa antrenorului Daniel Dobre la Miami.

- Sistemul informatizat al ANAF a ajuns in punctul in care nimic din ceea ce presupune relatia electronica cu Fiscul pare ca nu mai functioneaza. Asta in ciuda faptului ca, de zeci de ani, statul roman cheltuie zeci de milioane de euro pe informatizare. Schimbarile haotice de legislatie par deja o problema…

- Presedintele Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Guido Raimondi, și judecatoarea Iulia Motoc, reprezentanta Romaniei la CEDO, au fost joi la Parchetul General, avand o intalnire de lucru cu mai mulți procurori, printre aceștia numarandu-se și Augustin Lazar, se arata intr-un comunicat al…

- Polițiștii rutieri din Vaslui cer primarilor din comune sa cumpere veste reflectorizante pentru caruțași, din cauza numarului mare de accidente produse pe raza județelor in care sunt implicate atelaje nesemnalizate. Comisarul-șef Sergiu Anton, șeful Serviciului Poliției Rutiere, s-a intalnit cu primarii…

- Este pensionar și e un obișnuit al salilor de judecata, insa ultima sa isprava facuta chiar in fața magistraților i-a lasat pe toți cu gura cascata. Barbatul trecut de prima tinerețe a gasit de cuviința sa ramana in costumul lui Adam, in plin proces

- Premierul Viorica Dancila a reafirmat, miercuri, ca Romania indeplineste inca din 2011 criteriile tehnice pentru a adera la Schengen si a subliniat ca este timpul ca decizia politica sa fie aceea care sa aduca tara noastra in spatiul de libera circulatie, scrie agerpres.ro."Din 2011 Romania…