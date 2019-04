Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali forțeaza aducerea lui Damjan Djokovic, mijlocașul croat al campioanei, care mai are contract cu CFR pana in iunie 2020. FCSB continua cautarile de fotbaliști pentru a se intari in perspectiva viitorului sezon. Dupa Belu și Oaida, vicecampioana trece la un nivel și mai ridicat și incearca…

- Mihai Teja, antrenorul celor de FCSB, a vorbit despre situația mijlocașilor Dragoș Nedelcu și Adrian Stoian, criticați dur de Gigi Becali dupa infrangerea cu Viitorul 1-2. „Dragoș Nedelcu are un caracter foarte bun. Vorbesc cu el. I-am explicat ca in viața sunt momente grele, in care poate nu-ți iese…

- Dupa ce patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, l-a criticat dur pe Dragoș Nedelcu, Gica Hagi i-a luat apararea mijlocașului in varsta de 21 de ani, dar i-a și dat un sfat pentru a ieși din pasa proasta din ultima perioada. „Nedelcu nu este in forma foarte buna, dar este valoros, cu un potențial enorm,…

- In prima etapa a play-off-ului, FCSB și Viitorul se infrunta luni, de la ora 20:30, iar Gigi Becali a vorbit despre relatia sa cu Gheorghe Hagi. „I-am dat un mesaj lui Gica Hagi, i-am zis sa ma mai ierte inca o data pentru faza cu TAS-ul. M-a iertat. Suntem foarte bine. I-am spus ca in viata mea nu…

- Adus cu surle si trambite din fotbalul italian, Adrian Stoian a intrat usor, usor in dizgratia lui Gigi Becali dupa evolutiile mediocre din putinul timp petrecut in tricoul ros-albastru. Mijlocasul jucat jenant cu Dunarea, a fost doar rezerva in partida cu Hermannstadt, iar la meciul din deplasare cu…

- Dragos Nedelcu (21 de ani) poate pleca de la FCSB in aceasta iarna. Gigi Becali a emis o hartie prin care anunta ca il cedeaza pentru 2 milioane de euro si, din cate se pare, a aparut si prima echipa interesata. Mijlocasul poate ajunge in MLS, la Chicago Fire, dar potrivit ProSport, mutarea depinde…

- FCSB pare gata sa renunțe in aceasta iarna la mijlocașul Dragoș Nedelcu, 21 de ani. Cel puțin asta arata documentul oficial obținut de GSP.RO de la o sursa din lumea impresariatului, aflata in contact cu mai multe cluburi europene. Potrivit acestuia, Dragoș Nedelcu poate fi vandut in aceasta iarna.…

- Gica Hagi a reacționat dupa remiza obținuta de Viitorul cu CS U Craiova, scor 0-0. „Regele" e mulțumit de rezultat. A comentat transferul lui Mitrița la New York City FC, dar a vorbit și despre presupusul interes al lui Gigi Becali pentru Țiru. „Din punctul meu de vedere ne-a lipsit puțin ritmul. Dar…