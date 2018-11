Stiri pe aceeasi tema

- ''Aceste rachete de croaziera sunt mobile. Ele sunt greu de detectat. Pot fi dotate cu focoase nucleare'', a declarat Stoltenberg, acuzand Moscova ca incalca Tratatul INF privind rachetele cu raza de actiune intermediara, semnat in 1987. Rusia insista ca racheta SSC-8 are o raza de actiune…

- Aliatii si Moscova se reunesc, miercuri, la Bruxelles, in cadrul Consiliului NATO-Rusia, la nivel de ambasadori, intr-o incercare de a evita o noua cursa a inarmarii in Europa, dupa decizia Statelor Unite de a se retrage din Tratatul INF de interzicere a armamentului nuclear cu raza intermediara de…

- Rusia se mandrește cu reputația de partener de incredere și continua sa contribuie la aprovizionarea cu resurse energetice a intregii Europe, a declarat președintele rus Vladimir Putin, informeaza agenția de știri Tass, preluata de mediafax. Putin, care l-a primit miercuri la Moscova pe premierul…

- Statele Unite nu trebuie sa stabileasca politica energetica a Europei si nici sa decida daca Germania cumpara gaze naturale din Rusia, a declarat marti un inalt diplomat german, transmite Reuters preluata de Agerpres. Secretarul de stat in ministerul german de Externe, Andreas Michaelis, a…

- In vara anului 1914, trei mari imperii dominau Europa: Germania, Rusia și Austro-Ungaria. Patru ani mai tarziu, ele au disparut in haosul Primului Razboi Mondial. Un anumit eveniment a fost cel care a generat conflictul, iar in centrul sau s-a aflat o tragica și romantica poveste. Atunci cand ...

- Romania a fost criticata, luni, in Parlamentul European, in cadrul unei dezbateri a Comisiei pentru libertati civile, din cauza legilor justiției și a regresului luptei anticorupție. Discursul europarlamentarilor a fost criticat dur de fostul colonel SRI Daniel Dragomir, care intr-o postare pe pagina…

- Armata americana va trimite in Germania inca 1.500 de soldati, pana in septembrie 2020, acestia adaugandu-se la cele 33.000 de trupe americane deja prezente pe teritoriul tarii, intr-o miscare ce ar putea starni noi tensiuni cu Rusia.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a facut apel pentru o mai buna cooperare europeana privind apararea si a avertizat ca Europa nu trebuie sa se mai bazeze pe SUA pentru securitate, scrie Politico. Practic, Franța adopta aceeași poziție ca și Germania, dupa ce Donald Trump a acuzat Europa ca…