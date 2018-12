Stiri pe aceeasi tema

- Duelul dintre FC Viitorul și Dinamo va avea loc chiar de Ziua Naționala a Romaniei, iar cel mai bun fotbalist roman din toate timpurile, Gica Hagi a transmis un mesaj tuturor romanilor. „Este o zi speciala, frumoasa, fericita pentru toți romanii. Vorbim de unitate, unde sunt mulți puterea crește și…

- Gica Hagi a surprins la conferinta de presa premergatoare meciului cu Dinamo, de pe teren propriu. Chiar daca echipa sa ocupa locul trei iar Dinamo este pe pozitia a zecea in Liga 1 Betano, ”Regele” spune ca echipa lui Rednic porneste favorita in meciul de la Ovidiu.

- Managerul tehnic al FC Viitorul, Gica Hagi, a sustinut in aceasta seara o conferinta depresa in care a prefatat meciul de maine cu Dinamo. Conferinta a avut loc la baza de la Ovidiu.In timpul conferintei, Gica Hagi a fost rugat sa transmita un mesaj pentru Romania cu ocazia Centenarului Marii Uniri.…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, tehnician care nu a pierdut in cariera sa in deplasare cu FC Viitorul, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste sa continue cu o victorie la Ovidiu, sambata, in etapa a 17-a a Ligii I. "Urmeaza un meci foarte important si interesant…

- Cel mai ieftin bilet la meciul FC Viitorul - Dinamo, care se va disputa, sambata, de la ora 20.00, in etapa a XVII-a a Ligii I, costa 20 de lei, a anuntat gruparea patronata de Gheorghe Hagi, scrie news.ro.Biletele de intrare la meciul de la Ovidiu se vor putea achizitiona la preturile de 60…

- Gica Hagi a exlus Viitorul din lupta la titlu, dar o vede pe Dinamo in primele sase echipe ale Ligii 1 Betano, care se vor lupta pentru campionat. "Cainii" se afla pe locul 12 in clasament, la patru puncte de ultimul loc pe care se afla liderul FC Voluntari.Hagi a vorbit la conferinta de presa…

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, debuteaza miercuri, 26 septembrie, in editia 2018 2019 a Cupei Romaniei, intalnind in "16ldquo; imile de finala ale competitiei, in deplasare, Concordia Chiajna. Partida incepe la ora 18.45 si este transmisa in direct de Telekom Sport, Digi Sport…