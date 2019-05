Stiri pe aceeasi tema

- Marius Constantin (34 de ani), fundașul propus la FCSB in urma cu doua luni de Ilie Dumitrescu, și-a prelungit contractul cu Gaz Metan Mediaș pe inca un sezon. Deși sunt probleme financiare la Mediaș, Marius Constantin e al treilea jucator din ultimele zile care-și prelungește ințelegerea cu Gaz Metan,…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" de la Ovidiu, pentru a viziona meciuI FC Viitorul U Craiova, din mansa retur a…

- FC Viitorul a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-1 (1-1), sambata seara, la Ovidiu, intr-o partida din etapa a cincea a fazei play-off a Ligii I de fotbal.Universitatea a deschis scorul prin Cristian Barbut (9), plecat dintr-o pozitie de ofsaid.Sub privirile a doi fosti mari fotbalisti,…

- Dupa victoria de senzatie obtinuta pe Arena Nationala, impotriva celor de la FCSB, scor 2-1 (1-1), formatia pregatita de Gheorghe Hagi, FC Viitorul, a prins curaj si a inceput sa viseze frumos. Sambata, 16 martie, de la ora 20.30, FC Viitorul intalneste, pe stadionul „Central” din Ovidiu, campioana…

- Fundasul stanga Jordi Alba si-a prelungit, luni, contractul cu FC Barcelona pana in 30 iunie 2024. Vechea intelegere expira in vara anului 2020 si avea o clauza de reziliere de 150 de milioane de euro, in timp ce noul contract are o clauza de reziliere de 500 de milioane de euro, potrivit news.ro.Alba,…

- Calificata pentru a patra oara consecutiv in play-off, Viitorul le-a pregatit o surpriza placuta fanilor: abonamente la prețuri promoționale pentru cele cinci meciuri de pe teren propriu, plus manșa din semifinalele Cupei Romaniei care va avea loc la baza sportiva a Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi"…