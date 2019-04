Stiri pe aceeasi tema

- CSU Craiova a jucat din nou in fața propriilor suporteri cu CFR Cluj, dupa doua meciuri consecutive in care a pierdut: 2-3 in play-off cu FCSB și 1-2 in Cupa Romaniei cu Viitorul. Suporterii oltenilor n-au mai suportat situația de la club și in timpul meciului cu CFR Cluj, incheiat 0-0, au afișat doua…

- REZUMATE LIGA 1// Etapa a doua din play-off și play-out s-a incheiat, dar meciurile din week-end au nascut zeci de intrebari despre lupta la titlu și cea pentru evitarea retrogradarii. Ambele se anunța a fi palpitante. Mai jos sunt rezumatele celor 7 meciuri din Liga 1: rezultate ETAPA 2 PLAY-OFF Sepsi…

- Devis Mangia, antrenorul lui CS U Craiova, a trasat concluziile dupa victoria reușita de olteni in deplasare cu Csikszereda, 3-0 in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Tehnicianul italian l-a laudat pe Carlos Fortes, cel care a debutat in aceasta seara pentru alb-albaștri. Astra, Viitorul, CFR…

- FCSB - CSU CRAIOVA 3-2 // Mirko Pigliacelli, portarul lui CSU Craiova, care a marcat un gol din penalty in meciul pierdut cu FCSB, scor 3-2, a vorbit despre reușita sa din aceasta seara și despre motivele eșecului. „Am avut ocazia sa caștigam, dar din pacate nu s-a intamplat. Mister a decis sa execut…

- FCSB și CS U Craiova se infrunta in derby-ul finalului de sezon regulat. Mirko Pigliacelli, portarul de 25 ani al oltenilor, a transformat o lovitura de la 11 metri in minutul 39 la partidei, egaland la 1. FCSB - CS U Craiova e liveTEXT AICI Vezi VIDEO cu golul portarului Craiovei Pigliacelli a transformat…

- Schalke și Manchester City se infrunta in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Golul de 1-0 al englezilor a venit in urma unei faze analizate cu VAR. Sergio „Kun" Aguero a indeplinit o formalitate in minutul 19 al duelului de pe Veltins Arena. Acțiunea a avut insa doua momente cheie: o posibila…

- Craiova va juca, duminica, in Liga I cu Viitorul, insa poate ramane pana atunci fara golgheterul ei, Alexandru Mitrita (23 de ani), cel care a inscris de 13 ori in actuala editie de campionat.