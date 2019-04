Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul a trecut de CSU Craiova, scor 2-1 (I. Hagi 43', Rivaldinho 56'/ Barbuț 9'). Gica Hagi a vorbit despre influența pe care a avut-o Rivaldo asupra elevilor sai. „Cu Dan Petrescu, Devis Mangia simt ca am niște dueluri tactice. Astazi am fost mai inspirat, dar meciul a fost unul frumos, ca intotdeauna…

- Viitorul s-a impus in fața celor de la CSU Craiova, scor 2-1 (I. Hagi 43', Rivaldinho 56'/ Barbuț 9'). Ianis Hagi (20 de ani), autorul unui gol senzațional, a descris momentul in care l-a intalnit pe Rivaldo. „Ne doream victoria. Voiam sa ne apropiem de Craiova. Jucam și acasa, suntem intr-o forma buna.…

- Fostul mare jucator brazilian Rivaldo a dat startul simbolic al meciului FC Viitorul CSU Craiova, care se disputa in aceasta seara la Ovidiu, in etapa a treia turneului play off din Liga 1.Legenda fotbalului mondial a venit la meci pentru a fi alaturi de fiul sau, atacantul Rivaldinho, care joaca la…

- Brazilianul Rivaldo (46 de ani) a ajuns astazi in Romania și va asista la partida dintre Viitorul și CSU Craiova, din play-off-ul Ligii 1. Viitorul - CSU Craiova e sambata, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Forma buna a lui Rivaldinho…

- FC Viitorul sustine astazi meciul tur al intalnirii din semifinalele Cupei Romaniei cu U Craiova. Partida se joaca la Craiova, de la ora 20.00.Fata de meciul precedent, 0 0 in deplasare cu Sepsi in play off, echipa de pe litoral ii va avea la dispozitie si pe cei opt jucatori menajati la Sf. Gheorghe,…

- Titular integralist la FC Viitorul in remiza de la Ovidiu cu U Craiova, din etapa a 22 a a Ligii 1, mijlocasul de 22 de ani Paul Iacob a avut o evolutie care l a multumit pe Gica Hagi, managerul tehnic al echipei. Paul a debutat in Liga 1 cu FC Viitorul in luna iulie a anului trecut, intr o partida…

- Stadionul principal de la baza sportiva a Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste duminica, 3 februarie, de la ora 20.00, meciul FC Viitorul U Craiova, din etapa a 22 a a Ligii Nationale.Pentru cele doua echipe este prima partida oficiala din 2019.FC Viitorul ocupa locul cinci in clasament, cu 33 de…

- * Gica Hagi a anuntat ca Viitorul l-a transferat pe Rivaldinho, fiul fostului star al fotbalului mondial Rivaldo. Brazilianul a mai jucat in Liga 1 la Dinamo, iar la trupa lui Hagi a ajuns dupa ce s-a despartit de bulgarii de la Levski Sofia. "Am luat un fundas central de picior stang, care a jucat…