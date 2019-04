Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul a trecut de CSU Craiova, scor 2-1 (I. Hagi 43', Rivaldinho 56'/ Barbuț 9'). Gica Hagi a vorbit despre influența pe care a avut-o Rivaldo asupra elevilor sai. „Cu Dan Petrescu, Devis Mangia simt ca am niște dueluri tactice. Astazi am fost mai inspirat, dar meciul a fost unul frumos, ca intotdeauna…

- Viitorul s-a impus in meciul cu CSU Craiova, 2-1 (I. Hagi 43', Rivaldinho 56'/ Barbuț 9') și se lupta pentru locul 3 in Liga 1. Rivaldo a fost prezent la meci și a dat lovitura de start. La final, fostul mare fotbalist a laudat jocul echipei lui Gica Hagi. „Cand vin in Romania ii aduc noroc fiului meu.…

- Viitorul s-a impus pe teren propriu, 2-1 cu CSU Craiova (I. Hagi 43', Rivaldinho 56'/ Barbut 9'), iar lupta pentru locul 3 din play-off se incinge! Dupa aceasta victorie, Viitorul ajunge la 29 de puncte dupa 4 etape si este pe locul 4. CSU Craiova este pe 3, cu 30 de puncte. Aflati amanunte de pe gsp.ro.

- Formatia FC Viitorul a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Ligii I. Lovitura de start a fost data de celebrul Rivaldo, al carui fiu este legitimat la gruparea constanteana. Ianis Hagi i-a oferit fostului…

- Viitorul a egalat in minutul 43 al meciului cu CSU Craiova, grație unui gol spectaculos marcat de Ianis Hagi. In minutul 43, Ianis Hagi a primit o pasa de la Houri, a preluat mingea și a șutat de la 25 de metri. Balonul s-a dus perfect, direct in vinclul porții, iar Mirko Pigliacelli nu a avut nicio…

- Fostul mare jucator brazilian Rivaldo a dat startul simbolic al meciului FC Viitorul CSU Craiova, care se disputa in aceasta seara la Ovidiu, in etapa a treia turneului play off din Liga 1.Legenda fotbalului mondial a venit la meci pentru a fi alaturi de fiul sau, atacantul Rivaldinho, care joaca la…

- Viitorul a trecut de CSU Craiova, scor 2-1, in manșa tur a semifinalei Cupei Romaniei. Rivaldinho și Ianis Hagi au colaborat la golul de 2-1, iar la final și-au expus obiectivele: locul 3 in play-off și trofeul Cupei Romaniei. Returul se joaca pe 23 aprilie, la Ovidiu; In cealalta semifinala, Astra…

- FC Viitorul a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, duminica, pe teren propriu, cu CSU Craiova, in etapa a XXII-a a Ligii I, potrivit news.ro.Citeste si Robert Negoița face valuri in CEX PSD. Avertisment pentru Guvern - surse In minutul 32, Cojocaru a aparat lovitura de…