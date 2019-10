Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministrul de Finante al Frantei sustine ca Uniunea Europeana ar trebui sa introduca un set comun de reguli pentru monedele virtuale, care în cea mai mare parte sunt reglementate la nivel national, sustine el, dupa ce a declarat, ieri, ca Libra, criptomoneda companiei de social media Facebook,…

- Bancile centrale incep sa recunoasca puterea monedelor virtuale. BCE vrea reglementari la nivel global Benoit Coeure, membru al Comitetului Executiv al Bancii Centrale Europene, a sustinut, vineri, necesitatea stabilirii unei reglementari globale privind criptomonedele si s-a pronuntat pentru o abordare…

- Bancile centrale incep sa accepte monedele virtuale. BCE pledeaza pentru reglementari la nivel global Benoit Coeure, membru al Comitetului Executiv al Bancii Centrale Europene, a sustinut, vineri, necesitatea stabilirii unei reglementari globale privind criptomonedele si s-a pronuntat pentru o abordare…

- Romania se situeaza pe locul 11 in Uniunea Europeana in intervalul 2008 - septembrie 2018 din punct de vedere al rentabilitatii capitalului sectorului bancar, cu o rata a rentabilitatii capitalului propriu de 4,65%, a declarat vineri Gabriela Folcut, directorul executiv al Asociatiei Romane a Bancilor…

- In luna iunie a acestui an, Facebook a anuntat ca intentioneaza sa introduca o noua criptomoneda, denumita Libra, in cadrul strategiei sale de a se extinde pe segmentul platilor digitale. Facebook sustine ca Libra va fi sustinuta de active reale, precum depozite bancare si obligatiuni guvernamentale,…

- Pe lunga lista a celor care se arata sceptici în legatura cu planul Facebook de a lansa moneda electronica Libra s-a adaugat acum și Donald Trump care a pus câteva mesaje pe Twitter despre subiect. Trump spune ca nu are încredere în Bitcoin și alte criptomonede și crede ca ”sunt…

- Presedintele Bancii centrale a SUA (Fed) Jerome Powell a apreciat miercuri ca proiectul de criptomoneda al retelei sociale Facebook ridica "multe ingrijorari serioase cu privire la viata privata, spalarea banilor, protectia consumatorilor si securitatea financiara", informeaza AFP. Reţeaua…

- Bancile britanice detin suficient capital pentru a face fata simultan unui Brexit fara acord si unui razboi comercial global, a anuntat joi Banca Angliei (BoE), ca parte a evaluarii sale bianuale privind riscurile financiare, transmite Reuters. De asemenea, BoE a confirmat ca se va concentra…