Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se opune invitarii neconditionate a Rusiei de a se alatura, din nou, statelor membre G7, a precizat joi un inalt oficial european. Precizarea vine dupa ce presedintele american Donald Trump a avansat ideea ca Rusia sa fie reprimita in grupul liderilor mondiali.…

- Presedintele american Donald Trump doreste ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa fie un succes, pe care Statele Unite il vor sprijini printr-un acord bilateral de liber schimb, a subliniat consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton, in discutiile purtate luni cu responsabili…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri un acord prin care SUA isi vor spori exporturile de carne de vita in Uniunea Europeana, a declarat consilierul economic al Casei Albe, Larry Kudlow, citat de Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat Uniunea Europeana, sambata, ca trebuie sa renunte la solutia de rezerva privind Irlanda de Nord din acordul Brexitului. In caz contrar, Marea Britanie va iesi din UE fara un acord, a precizat Johnson, conform Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele american Donald Trump au convenit sa înceapa discuțiile imediat ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a declarat un reprezentant al Downing Street vineri, citat de Reuters.Într-o conversație de vineri, Johnson și Trump și-au exprimat…

- facebReteaua de socializare Facebook Inc va plati in SUA o amenda record, de cinci miliarde dolari, pentru inchiderea unei investigatii privind incalcarea dreptului la confidentialitate al utilizatorilor, a anuntat miercuri Comisia Federala pentru Comert (FTC), transmit BBC, Reuters si site-ul cityam.com,…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat miercuri ca Uniunea Europeana a depasit masura dand in judecata companii de tehnologie americane precum Facebook si Google, divizie a grupului Alphabet, afirmand ca actiunile legale impotriva companiilor respective ar trebui sa fie de competenta Staatelor…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a lansat oficial candidatura, marți, pentru un al doilea mandat, in cadrul unui eveniment organizat la Orlando, potrivit Reuters preluat de mediafax.Vezi și: Domeniul in care Romania e CAMPIOANA ASBOLUTA in Uniunea Europeana, in ciuda veniturilor…