VIITORUL - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. Duel în Generaţia de Aur VIITORUL - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. CFR Cluj continua sa fie lider in Liga 1, cu 24 de puncte, insa vine dupa infrangerea din grupele Europa League, 0-2 pe terenul lui Celtic. De partea cealalta, Viitorul e pe poziția a treia, cu 21 de puncte. VIITORUL - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. VIITORUL - CFRLIVE VIDEODIGILOOK TV. „Un meci mare, cu o echipa foarte buna, o echipa europeana din toate punctele de vedere. O echipa cu un antrenor experimentat, cu ambiția de a caștiga fiecare meci”, a declarat Gheorghe Hagi, antrenor Viitorul. Bogdan… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

