- Viitorul și CFR Cluj se intalnesc duminica in etapa a 12-a din Liga 1, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. liveTEXT de la 20:30 » Viitorul - CFR Cluj Click aici pentru LIVE+statistici! Echipele probabile Viitorul: 43. Cabuz…

- CRAIOVA VIITORUL LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Marius Avram va arbitra meciul CRAIOVA - VIITORUL, ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit, luni, de la ora 20:30, CRAIOVA VIITORUL LIVE STREAM VIDEO ONLINE. CRAIOVA VIITORUL LIVE STREAM VIDEO…

- FCSB a avut rezultate pozitive in ultimele 3 etape: doua victorii cu Viitorul și Universitatea Craiova, 2-1, respectiv 1-0 și un rezultat de egalitate impotriva celor de la CFR Cluj, 0-0. Astfel, tendința generala din ultimele saptamani este de-l menaja pe tehnicianul Bogdan Argeș Vintila (47 de ani),…

- Gica Hagi a declarat ca meciul Viitorul - Gaz Metan Medias, scor 4-1, a fost cel mai frumos al campionatului. Viitorul - Gaz Metan 4-1 in ultimul meci al etapei a 9-a din LIGA 1. Vezi CLASAMENTUL "A fost cel mai frumos meci al campionatului. Ma bucur ca ne-am ridicat la nivelul Gazului,…

- CFR Cluj a anuntat împrumutul lui Kevin Boli (28 de ani) de la formatia chineza Guizhou Henfeng. Fundașul central revine astfel la gruparea ardeleana, unde a mai evoluat în sezonul 2017-2018."Clubul CFR 1907 Cluj anunța împrumutul fundașului central Kevin Boli de la formația…

- FCSB și Viitorul au intrat la cabine la egalitate, 1-1, intr-un meci din etapa a 8-a, insa roș-albaștrii puteau sa aiba 2-0 la un moment dat daca fructificau penalty-ul primit ușor de la arbitrul Radu Petrescu. 1. Penalty ușor dat lui FCSB FCSB a primit un penalty extrem de ușor dictat de arbitrul…

- Viitorul a incasat primul gol din acest sezon in minutul 75 al meciului cu Hermannstadt, dupa o gafa a portarului Arpad Tordai (21 de ani). Un șut cu pamantul, fara putere, trimis de Alexandru Mațel de la 30 de metri l-a pus in dificultate pe Tordai. Mingea a țopait in fața portarului, care a reușit…

- CFR Cluj, FCSB, Viitorul și CSU Craiova vor juca in aceasta saptamana in preliminariile cupelor europene. CFR Cluj va juca miercuri in turul II al preliminariilor UEFA Champions cu Maccabi Tel Aviv. Joi vor juca FCSB, U Craiova și Viitorul in turul II din preliminariile Europa League. ...