Viitorul BMW M3 va avea si o versiune cu roti motrice spate si transmisie manuala: sedanul de performanta va fi expus in toamna acestui an

- Noua generație BMW Seria 3 a debutat in toamna anului trecut in cadrul Salonului Auto de la Paris. In prezent, cea mai potenta versiune oferita de producatorul german poarta numele de M340i xDrive (foto) și ofera 374 CP și 500 Nm. In scurt timp, fanii versiunilor de performanța vor face cunoștința cu…

- Honda a expus Urban EV Concept in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt din 2017. Conceptul anunța un viitor model electric de serie pe care oficialii producatorului japonez au promis ca il vor lansa pe piața in 2019. In urma cu cateva luni, in cadrul Salonului Auto de la Geneva, constructorul nipon…

- Desi constructia de drumuri in Romania pare mai mult decat o gluma proasta, in realitate se construieste destul de mult. Nu se fac autostrazi asa cum si-ar dori toata lumea, insa se construiesc si se refac drumurile nationale si judetene. In ultimii ani, majoritatea firmelor de constructii…

- Masinile cu transmisie automata incep sa prinda din ce in ce mai mult la soferii din Romania, in ultimii ani. Cu toate cele manuale sunt si cele mai folosite, cei care isi cumpara automobile noi isi indreapta atentia si spre masinile dotate cu o cutie de viteze automata. Iata care sunt avantajele…

- La Bucuresti are loc, astazi, reuniunea informala a Consiliului Afaceri Generale, organizata de presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene. Participa responsabilii cu afaceri europene din statele membre, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, dar si comisarul european pentru buget. Pe agenda…

- Pagani are o veste buna pentru fanii marcii. Intr-un interviu acordat recent, Christopher Pagani, fiul fondatorului marcii italiene, a confirmat faptul ca Huayra va primi un inlocuitor. Numele de cod folosit de italieni pentru noul model este C10, iar conform reprezentanților marcii, acesta va fi disponibil…

- La jumatatea anului 2017, BMW a readus in gama denumirea Club Sport (CS), iar primul model care a primit acest indicativ a fost M4. Cateva luni mai tarziu, o serie de zvonuri anunțau pregatirea unei versiuni M2 CS. Acum, pe forumul Bimmerpost au aparut o serie de informații cu privire la viitorul M2…

- Noul Peugeot 208 va fi comercializat in Romania incepand cu toamna anului 2019 si va fi prezentat in premiera mondiala la Salonul Auto de la Geneva 2019. Acesta poate fi deja rezervat in Franta in toate optiunile de propulsie.