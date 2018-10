Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul a realizat o victorie importanta in aceasta seara, invingand in deplasare Poli Iasi, in etapa a 11 a a Ligii 1.Oaspetii s au impus cu 2 1 I. Hagi 20, 45 2 ndash; din penalty A. Cristea 42 ndash; din penalty . A fost a sasea victorie la rand a Viitorului in duelurile cu Poli Iasi.In urma…

- Poli Iasi se numara printre echipele care cedeaza foarte greu puncte pe propriul teren in acest sezon. Elevii lui Flavius Stoican au disputat patru meciuri pe ”Emil Alexandrescu” in acest debut de stagiune si au pierdut doar doua puncte din cele

- Gica Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, a vorbit despre victoria cu Hermannstadt, 1-0, și a laudat jocul echipei sale, dar și pe cel al elevilor lui Alexandru Pelici. "Ținand cont ca am avut jucatori plecați la loturi, a fost greu sa strangem randurile, sa-i motivez pe jucatori și sa-i conectez…

- In ultimul meci al etapei a opta a Ligii 1 la fotbal, in aceasta seara s au intalnit, la Ovidiu, FC Viitorul si FC Hermannstadt.Gazdele s au impus cu 1 0, gratie golului reusit in minutul 29 de Ianis Hagi dintr un penalty obtinut tot de el.In urmaacestei victorii, FC Viitorul a urcat in clasamnt pe…

- FC Viitorul a invins campioana CFR Cluj cu scorul de 2-1 (0-0), duminica seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a Vll-a a Ligii I de fotbal. Ardelenii au deschis scorul prin Tucudean (min. 54), fost jucator la Viitorul, dar echipa antrenata de Gheorghe Hagi a intors scorul in ultimele minute, prin…

- Situația de la Poli Iași pare sa se fi detensionat dupa un inceput agitat de sezon. Președintele Adrian Ambrosie (49 de ani) da asigurari ca postul lui Flavius Stoican nu e in pericol și promite obiective marețe la Iași: "Vrem sa facem performanța și sa caștigam trofee". Oficialul a negat categoric…

- Dinamo a invins, pe teren propriu, 1-0, echipa lui Gica Hagi, Viitorul, singurul golul fiind marcat de Mahlangu. Acum, a aparut in mediul online o fotografie din vestiarul ros-albilor, una prin care antrenorul Florin Bratu a reusit sa-si motiveze jucatorii si sa castige in fata...

- "Eu am avut o discutie cu Gica Hagi. Am vrut sa il iau pe fiul lui la Crotone, dar dupa el l-a intors la Viitorul. E un fotbalist foarte talentat, mi-ar fi placut sa il antrenez pe el pentru ca din punctul me de vedere, daca are incredere, poate sa devina un fotbalist important, dar, repet, Gica a preferat…