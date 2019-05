Stiri pe aceeasi tema

- Astra va juca azi cu CFR Cluj, de la ora 21:00, in ultimul meci din etapa a 8-a din play-off. Gigi Becali, patronul FCSB, iși spune speranțele in atacantul Denis Alibec, 28 de ani, și a avut un mesaj pentru acesta. Gigi Becali spera ca atacantul Denis Alibec sa faca un meci bun cu CFR Cluj și s-o ajute…

- Denis Alibec e anunțat titular duminica seara cu FCSB și palmaresul Astrei cu atacantul giurgiuvenilor in formula de start e pozitiv in fața roș-albaștrilor: 3-2 in raportul victorii - eșecuri. Dan Petrescu crede ca Astra va fi in vacanța la meciul de maine cu FCSB și anticipeaza un non-combat din partea…

- Denis Alibec a avut o evoluție ștearsa aseara, in partida pierduta de Astra pe teren propriu in fața lui CSU Craiova, scor 0-1. Costel Enache nu e suparat pe jucatorul sau. A recunoscut ca inclusiv in aceasta saptamana fostul jucator de la FCSB a avut probleme și s-a antrenat intr-o pereche de adidași…

- Denis Alibec n-a fost nici pe banca la meciul caștigat de Astra cu Sepsi, 1-0, iar antrenorul Costel Enache a explicat absența capitanului giurgiuvenilor. „Denis a avut sambata, la antrenament, un contact cu un coleg. I-a lovit talpa, crampoanele, și i s-a umflat piciorul. De asta n-a jucat azi. Are…

- Denis Alibec, atacantul de 28 de ani al celor de la Astra, a marcat un gol spectaculos in meciul Astra - Viitorul, din etapa a 4-a din play-out-ul Ligii 1. Denis Alibec a marcat in minutul 34 al meciului, la scorul de 2-0 pentru Viitorul. Atacantul a primit mingea la 55 de metri de poarta adversa și…

- Denis Alibec n-a fost nici pe banca la meciul Astrei contra CFR-ului, de la Cluj. Atacantul care a jucat doar in a doua repriza a meciului cu FCSB a avut din nou dureri, așa ca antrenorul Costel Enache l-a menajat. Fotbalistul Astrei revine dupa operația la menisc, lucru anunțat in exclusivitate de…

- Denis Alibec, atacantul Astrei, a fost pastrat in lot pentru duelul cu FCSB de duminica. El a fost scos din circuit in ultimele saptamani din cauza unor probleme suparatoare la o unghie, insa acum e gata sa joace. Astra - FCSB, derby-ul etapei a doua din play-off, se joaca duminica, de la ora 20:30,…

- Denis Alibec (28 de ani) n-a jucat in ultima partida a Astrei din „sferturile" Cupei Romaniei, cand giurgiuvenii s-au calificat mai departe in detrimentul Dunarii Calarași, scor 2-1. Atacantul a suferit o accidentare și s-a recuperat la bazinul de inot alaturi de Horațiu Dumitrescu, fostul triplusaltist…