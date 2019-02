Viitorul Airbnb este in Kathmandu si Lima. Cum au crescut tarile emergente popularitatea startup-ului

Stiri pe aceeasi tema

- Tarile europene trebuie sa cheltuiasca peste 100 de miliarde de dolari suplimentare in domeniul apararii pentru a-si respecta angajamentul fata de SUA si NATO, conform unui studiu publicat vineri, relateaza AFP preluata de Agerpres. In 2014, statele europene din cadrul NATO au promis sa majoreze…

- Tarile europene trebuie sa cheltuiasca peste 100 de miliarde de dolari suplimentare in domeniul apararii pentru a-si respecta angajamentul fata de SUA si NATO, conform unui studiu publicat vineri, relateaza AFP. In 2014, statele europene din cadrul NATO au promis sa majoreze cheltuielile cu apararea…

- La dietele vegane recurg tot mai mulți oameni, din toata lumea, iar specialiștii cred ca anul 2019 va fi anul veganismului. Regimul alimentar bazat pe excluderea produselor de origine animala este cel mai popular trend, susțin publicații prestigioase precum Forbes și The Economist. Vanzarile de produse…

- Filmul cu Jason Momoa in rolul lui ,,Aquaman” a facut valuri pe marile ecrane din Romania, dupa ce a fost vizionat de 131.173 de spectatori in primele sale zile in cinematografele autohtone si a generat venituri in valoare de 3.015.460 lei in box office. Cifrele inregistrate de ,,Aquaman”, la debutul…

- State emergente precum China, India si Brazilia vor avea nevoie de mai mult timp decat s-a estimat initial pentru a depasi economiile dezvoltate, din cauza intarzierilor inregistrate in acest an, potrivit unei analize a Centre for Economics and Business Research (Cebr), transmite Reuters.

- Frauda si coruptia tin investitorii departe de tarile emergente, desi acestea prezinta oportunitati importante de castiguri. Dintre cei care, totusi, se incumeta sa intre pe aceste piete, 16% spun ca "a da mita este o practica obisnuita pentru a...

- Intram intr-o noua era a autocratiei. Trasaturile ei au prea putina asemanare cu metodele represive ale despotismului din secolul al XX-lea. Tarile care au reprezentat odata triumful libertatii utilizeaza acum structurile democratice ca instrumente ale opresiunii. Washington Post relateaza despre batalia…

- Dupa 18 etape de campionat, cu Toni Conceicao la carma, CFR este intr-o situatie aproape similara celei de anul trecut, cand a castigat titlul sub conducerea lui Dan Petrescu. Convulsiile de la inceputul acestui sezon, schimbarea antrenorului Edward Iordanescu, demis dupa numai 3 partide, dar si dubla…