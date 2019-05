Viitorul a ridicat trofeul, la Ploieşti Formația constanțeana, pregatita de Gheorghe Hagi, s-a impus in ultimul act al Cupei Romaniei, cu scorul de 2-1, in fața celor de la Astra. Dupa ce au fost conduși pana in minutul 76, ca urmare a golului inscris de Denis Alibec, cei de la FC Viitorul au reușit golul egalizator, Ghița trimițand partida in prelungiri, misiunea constantenilor usurandu-se dupa ce Romario Pires, fostul jucator petrolist, acum legitimat la Astra, a primit doua cartonase galbene, fiind eliminat! Iar reușita lui Eric de Oliveira, din minutul 105 al prelungirilor, a adus prima Cupa a Romaniei la Constanța! In fata a 12.000… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

