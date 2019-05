Viitorul a câștigat partida cu Sepsi, scor 3-1, și speră în continuare la podium Viitorul a castigat partida cu Sepsi din etapa etapa cu numarul 8 a play-off-ului, scor 3-1, si spera in continuare la podium. Viitorul este in acest moment pe locul patru, cu 33 de puncte. CSU Craiova, formatia de pe locul trei, are 36 de puncte si un meci mai putin disputat, cu FCSB. Sepsi e ultima in play-off, cu 20 de puncte, fiind singura echipa fara victorie in partea secunda a campionatului. Aflati amanunte de pe gsp.ro. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

