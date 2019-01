Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Lupescu (50 de ani) trage un semnal de alarma in privința situației de la Dinamo: echipa e in pragul dispariției fara un stadion nou. "Situația este dificila la Dinamo in acest moment. Sper sa nu se duca mai jos. La play-off e greu sa te mai gandești. Ei au nevoie de un stadion nou, asta va…

- Craciunul a venit mai devreme pentru formatia din „Stefan cel Mare“! Cu siguranta, nici Rednic, nici elevii sai n-ar fi indraznit nici macar sa viseze la scorul cu care au batut, sambata, Craiova.

- Ionel Danciulescu a revenit la Dinamo. De luni 10 decembrie, ”Danciu” va fi team managerul echipei, a anuntat conducerea clubului din Stefan cel Mare prin intermediul site-ului oficial. Fostul atacant, antrenor si conducator al echipei Dinamo implineste astazi (joi) varsta de 42 de ani. Danciulescu…

- Ionuț Lupescu a implinit duminica 50 de ani, iar Gazeta Sporturilor a publicat azi un supliment de 13 pagini in onoare acestuia. In interviul acordat Gazetei Sporturilor, Lupescu a vorbit și despre meciul pierdut in 2000 de Dinamo cu Foresta, 4-5, dupa ce "cainii" au condus cu 4-1. "A fost greșeala…

- Cine mai vorbeste in „Stefan cel Mare“ de play-off ar trebui sa-si faca un control la cap. In acest moment, echipa are sanse mult mai mari sa ajunga in „B“ decat in prima jumatate a clasamentului.

- Fostul fundas al lui Dinamo, Daniel Florea, a dezvaluit in cadrul emisiunii ProSport LIVE ca a negociat cu rivalele echipei din Stefan cel Mare, Rapid si Steaua, dar a ales sa imbrace tricoul alb-rosu.

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru „Adevarul“, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a criticat ceea ce s-a intamplat in ultima perioada in „Stefan cel Mare“.

- Actualul director tehnic al celor de la Concordia Chiajna si fostul jucator al lui Dinamo, Ion Moldovan, are incredere in ca Mircea Rednic poate sa redreseze echipa din Stefan cel Mare, care ocupa locul 12 in Liga 1 Betano in acest moment.