Viitor coșmar pentru patroni? Vor ajunge trei angajați pentru înființarea unui sindicat Mai multe organizații de patroni din Romania cer parlamentarilor sa respinga o propunere de lege aflata in Parlament, propunere foarte dorita de sindicaliști, care ar permite formarea unui sindicat din numai 3 angajați. Propunerea unei noi legi a dialogului social a fost introdusa inca de anul trecut in Parlament de doi deputați de la PSD, […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

