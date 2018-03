Stiri pe aceeasi tema

- „Orase precum Timisoara, Cluj-Napoca sau Iasi se vor dezvolta foarte mult pentru ca acestea vor atrage oameni in companiile nou-infiintate. Vor ajunge sa atraga chiar mai mult decat Bucurestiul, sunt viitoarele orase-magnet ale Romaniei. Sunt premise si pentru evolutia Brasovului, mai ales in contextul…

- Compania de audit si consultanta PwC Romania recruteaza 150 de juniori pentru departamentele de audit si taxe din cadrul birourilor sale din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Chisinau, procesul fiind destinat atat studentilor si tinerilor absolventi, cat si celor cu 1-2 ani de experienta.…

- Ploieștiul și DN 1 – posibile tinte ale unor tacuri inamice Fl. Tanasescu “Nu, nu s-a trezit Jandarmeria Romana sa faca astazi, maine și poimaine exerciții antiteroriste la Ploiești și la Paulești, pentru a panica oamenii. Aceste simulari sunt imperios necesare, in contextul internațional actual”, a…

- Compania Tarom a lansat oficial, duminica, zborurile Timișoara – Iași și retur, care vor avea o frecvența de patru curse pe saptamana... The post Tarom a lansat cursele Timișoara – Iași și retur. Prețul unui bilet incepe de la 20 de euro. Urmeaza ruta Timișoara – Cluj Napoca appeared first on Renasterea…

- Cea mai mare amenintare pentru economia Romaniei este exodul masiv de forta de munca. De asta se plang directorii de companii, care nu mai stiu unde sa gaseasca angajati. In disperare de cauza ii aduc din Filipine ori Sri Lanka. Şi dacă această problemă nu era suficientă, firmele…

- Vanzarile restaurantelor din Cluj, la un sfert din piața Bucureștiului Cinci mari orașe din țara iși impart o piața naționala a restaurantelor și a livrarilor de mancare la domiciliu de 7,2 miliarde de lei, insa Bucureștiul deține peste jumatate dintre aceasta. Majoritatea localurilor pun lacat pe afacere…

- Elevii de liceu din orasele Bucuresti, Iasi si Cluj-Napoca pot participa gratuit la ateliere de chimie si stiinte naturale, unde vor face experimente si se vor familiariza cu partea distractiva a acestei stiinte, dar vor constientiza si...

- Incepand de astazi, clientii Orange au ocazia sa experimenteze performantele retelei 4G+ la viteze de pana la 500Mbps in 95 de orașe din Romania. Viteze superioare de pana la 900Mbps pot fi testate in reteaua comerciala din smart shop-uri Orange din Bucuresti (Europe House), Iasi si Cluj-Napoca, precum…

- Capacitatea de cazare din Bucuresti va creste in urmatorii trei ani cu minimum 10%, tinand cont de proiectele hoteliere planificate sau aflate deja in constructie, unitati noi urmand a fi dezvoltate si in majoritatea oraselor mari ale tarii, in conditiile in care piata locala a avut in 2017 cel…

- Mișcarea este considerata o eroare, iar oficialii de la Bruxelles ne transmit ca va costa extrem de mult in viitor sa punem la loc ce dezafactam astazi. „Am atras atentia Romaniei sa se gandeasca de doua ori cand elimina tronsoane feroviare, pentru ca este foarte usor sa elimini, dar este foarte scump…

- Street Food Festival ajunge in 11 orase din Romania Street Food Festival va ajunge in 2018 in 11 orase din Romania: Timișoara, Oradea, Brașov, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bacau, Galați, Iași și Craiova. Chef Foa, ambasadorul festivalului se va întoarce în toate edițiile cu…

- TAROM a pus in vanzare in aceasta dimineata biletele pe rutele Iasi – Timisoara si Cluj Napoca – Timisoara! Aceste rute vor fi operate din 1 aprilie cu ATR-uri 42. Orar zboruri Iasi – Timisoara – Iasi: RO735: Iasi (IAS) 13:30 – 15:20 Timisoara (TSR) / in zilele de duminica; RO736: Timisoara (TSR) 15:45…

- Cateva mii de oameni au protestat duminica seara in Piata Victoriei din Capitala fata de propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Manifestatii au avut loc si in mai multe orase din tara, intre care Timisoara,…

- Manifestatii de sustinere a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi În mai multe orase din tara au avut loc manifestatii spontane de sustinere a procuroarei sefe a DNA, Laura Codruta Kövesi, considerata de protestatari un simbol al luptei anticoruptie. În Bucuresti, manifestantii…

- Proteste au loc, joi seara, in orase precum Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca si Sibiu, dupa ce Tudorel Toader a cerut declansarea procedurii de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Protestatarii au blocat, la Cluj, traficul in fata sediului PSD.

- Orașele regionale, noile motoare de creștere. Marile companii pleaca dinspre București spre Cluj Clujul va avea o pondere mai mare la produsul intern brut (PIB) al Romaniei in urmatorii ani: costurile operaționale scazute și numarul mare de studenți specializați in informatica și comunicații determina…

- Innovation Labs 2018 cauta tineri pasionați de tehnologie și inovare digitala, care vor sa-și puna ideile in mișcare. Ei se pot inscrie la hackathoanele și programele de mentorat organizate in București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara.

- Importatorul si distribuitorul de produse pentru copii Superfood Company a raportat in 2017 afaceri de 21 mil. euro (97 mil. lei), in crestere cu aproape 10% fata de anul precedent, cand au fost raportate vanzari de 88 mil. lei (peste 19 mil. euro). Pentru anul in curs, compania estimeaza…

- Unitatea Militara 0991 Bucuresti a atribuit recent contracte de furnizare combustibil pentru turboreactoare de aviatie tip Jet A1 pe aeroporturile Bucuresti ndash; Baneasa, Arad, Oradea, Mihail Kogalniceanu ndash; Constanta, Satu Mare, Baia Mare, Targu Mures, Iasi, Suceava, Craiova, Bucuresti Otopeni,…

- Au fost proteste mute, sincronizate, sambata, in trei orașe importante ale țarii, la miezul zilei. Așa cum se intampla de doua luni deja la Sibiu, oamenii s-au adunat și la Cluj Napoca și la Iași.

- "RENASTEREA ROMANIEI" IN PICTURA Renasterea nationala si culturala a Romaniei reprezinta un moment cu o mare incarcatura istorica, ducand la concretizarea ideii unitatii nationale. Cu ocazia celei de-a 170-a aniversari a Revolutiei de la 1848, Romfilatelia introduce in circulatie…

- Duminica 11 februarie 2018 s-a incheiat la Cluj-Napoca una dintre seriile semifinale ale Campionatului national individual de sah seniori,editia 2018. Celelalte serii semifinale s-au desfasurat la Bucuresti,Braila,Iasi si Timisoara.Miza competitiei a fost calificarea la Finala nationala care va avea…

- Renașterea naționala și culturala a Romaniei reprezinta un moment cu o mare incarcatura istorica, ducand la concretizarea ideii unitații naționale. Cu ocazia celei de-a 170-a aniversari a Revoluției de la 1848, Romfilatelia introduce in circulație emisiunea de marci poștale „Renașterea Romaniei” in…

- Acceleratorul de afaceri Innovation Labs 2018 a deschis inscrierile pentru tinerii pasionati de tehnologie si inovare digitala. Hackathoanele si programele de mentorat vor fi organizate in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara, in perioada 3 martie - 21 mai. Cine se poate inscrie.

- Firmele de construcții se pregatesc pentru demararea lucrarilor, in primavara, motiv pentru care oferata de locuri de munca in acest domeniu inregistreaza o creștere semnificativa comparativ cu lunile precedente, dar și fața de situația din luna februarie a anului trecut. Potrivit anunțurilor de…

- Noi proteste sunt organizate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii au ieșit din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. UPDATE 19:00. Circa 100 de persoane protesteaza la aceasta ora in Piața Victoriei din Capitala.…

- Pro TV da startul inscrierilor pentru urmatorul sezon „Vocea Romaniei“ si anunta zilele in care vocile ce vor sa se faca auzite sunt asteptate la auditiile de la Cluj, Iasi, Timisoara si Bucuresti.

- Bucurestiul a fost, in 2017, cel mai activ oras din punct de vedere imobiliar din Romania si cu cele mai scumpe chirii, in timp ce Cluj-Napoca a inregistrat pretul mediu de vanzare cel mai mare pe metrul patrat, releva o analiza de specialitate, citata de Agerpres. Conform datelor citate, cele mai listate…

- Sorina PINTEA, ministrul Sanatatii, s-a intalnit in aceasta dimineata cu reprezentantii Aliantei Nationale a Pacientilor cu Boli Rare. "Va multumesc ca mi-ati dat ocazia de a incepe mandatul alaturi de pacienti. Pentru mine este important ca Ministerul Sanatatii sa fie deschis in colaborarea cu asociatiile…

- Brandul danez ECCO a castigat premiul ”2017 Best Casual Shoes" la Sina Fashion Best Taste 2017, ce a avut loc in Beijing in decembrie anul trecut. Premiile Sina Fashion Best Taste 2017 au rolul de a ajuta la informarea si educarea consumatorilor cu privire la marcile si produsele de inalta calitate.…

- Bihorul este printre cele sapte mari orase din tara in care va poposi Caravana TVR 1 pentru preselectiile la show-ul de folclor, intitulat ,,O vedeta populara’’. Preselectiile nationale ale interpretilor se desfasoara din 1 februarie pana in 28 februarie. Realizatorii emisiunii vor…

- TOPUL cartierelor imobiliare din Cluj. Unde se mai gasesc apartamente sub pragul de 1.000 euro/mp Capitala Transilvaniei a consemnat in 2017 cea mai mare marja anuala de creștere a prețului mediu solicitat de vanzatori, respectiv 18,9%, pana la o valoare de 1.460 de euro pe metru patrat util, conform…

- Clujul, cel mai dorit oraș pentru mutare in 2018. Tendințele imobiliare ale anului Marile companii vor viza in acest an extinderea sau inființarea unor birouri in afara capitalei, iar Cluj-Napoca va fi cel mai accesat dintre orașele principale ale Romaniei, alaturi de Timișoara și de Iași, prognozeaza…

- Protestele de sambata seara din București și principalele orașe din țara au fost readte de principalele agenții de presa din toata lumea, dar și de mai multe publicații importante, dintre care Euronews a avut un trimis special la București și a transmis live pe pagina de Facebook. Euronews a fost publicația…

- Circa 30.000 oameni au iesit in strada sambata seara in mai multe orase din tara, pentru a protesta impotriva modificarii legilor justitiei in Parlament, precum si impotriva PSD, scrie Agerpres. Conform aceleiasi surse la Cluj Napoca au fost aproape 10.000 de manifestanti, iar la Timisoara, circa 5.000.La…

- "Sper ca PSD și ALDE sa ințeleaga care este voința reala a cetațenilor legata de Legile Justiției și sa renunțe la a le mai schimba. Pe de alta parte, o finalitate pe termen mediu și lung este trezirea romanilor, implicarea lor intr-o schimbare reala. Sa se implice cat mai mult", a declarat Mihai…

- Un numar de 94 de sanctiuni contraventionale de aproximativ 28.000 de lei au fost aplicate de politisti, in urma verificarii a 260 de autoturisme care efectueaza transport public de persoane in regim de taxi in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova,…

- Guvernarea PSD si modificarile propuse pentru legile justitiei scot oamenii în strada. Mii de români pleaca spre Bucuresti pentru a participa la protestul de amploare organizat azi în Piata Universitatii, potrivit Digi24.ro. Manifestanti din toate colturile tarii s-au organizat…

- Pașim in anul Centenarului Marii Uniri cu prima emisiune filatelica dedicata unui oraș din Romania. Braila, orașul cu una dintre cele mai timpurii atestari documentare, este al treilea oraș ca vechime al țarii, dupa Campulung și Curtea de Argeș. Scriitorul Panait Istrati spunea despre Braila ca, in…

- Compania British American Tobacco (BAT) Romania a anunțat, miercuri, extinderea rețelei de distribuție glo™, cel mai nou produs al companiei care incalzește, nu arde tutunul, pe piețele din șapte mari orașe: București, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov și Iași, informeaza...

- Piata de turism reactioneaza pozitiv la masurile care stimuleaza consumul. De aceasta parere este si Lucia Morariu, presedinte Eximtur, care se asteapta la o crestere generala de cel putin 5% in 2018, pentru acest sector. `In mod cert, in 2018, bugetarea voucherelor de vacanta pentru institutiile…

- Wizz Air se va extinde in 2018 adaugand trei rute noi din Romania spre Europa, acestea fiind Atena, Goteborg și Nisa. Compania aeriana low-cost a anunțat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena,…

- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a incheiat activitatea desfasurata in anul 2017 inregistrand rezultate superioare fata de anul 2016. In aceste conditii, societatea a inregistrat in perioada ianuarie - decembrie 2017 un trafic total (comercial si necomercial) de 135.742…

- Iata cum arata acest clasament, acum: Timisoara pierde un loc în favoarea Iasiului, Clujul urca o pozitie, dispare din top 10 Braila, dar intra Oradea. Cele mai populate 10 orase din România în 2017: Bucuresti: 2.104.967 Iasi: 371.889 Timisoara: 331. 004…

- Aeroportul Otopeni va opera din nou, dupa o pauza de 10 ani, curse transatlantice, de aceasta data destinatia fiind Canada. Ultimul zbor transatlantic cu plecare din Bucuresti a avut destinatia New York, insa compania aeriana Delta l-a desfiintat in urma cu un deceniu. Incepand cu…

- "Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie in Bucuresti, Romania. Acest birou gazduieste deja mai multe echipe de ingineri care lucreaza la dezvolrarea sistemelor de operare, a platformelor de virtualizare si a tehnologiilor de retea care stau in spatele serviciilor web ale Amazon (Amazon…

- Timișoara este orașul secundar din Romania in care s-au mutat cei mai mulți oameni in perioada 2001 – 2011, fiind urmat de Cluj-Napoca, Iași și Constanța. De altfel, și inainte de 1989, capitala Banatului era cel mai atractiv oraș din țara. Marius Cristea, expert senior pe dezvoltare urbana in cadrul…

- Primariile mai multor orase mari organizeaza Revelion in aer liber, cu concerte si focuri de artificii, mii de oameni fiind asteptati sa petreaca momentul trecerii in noul an in pietele centrale din Craiova, Slatina, Ramnicu Valcea, Sibiu, Cluj-Napoca, Iași, Timisoara, ...

- Mii de oameni sunt asteptati sa petreaca Revelionul in strada, primariile marilor orase organizand concerte si focuri de artificii. Pentru spectacole au fost alocate zeci de mii de lei de la bugetele locale.