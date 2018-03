Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a demarat procedurile pentru ultimele exproprieri privind lotul 1 din autostrada Sebes-Turda, respectiv portiunea de sosea la patru benzi intre Sebes si Alba Iulia. Citește și: FOTO/VIDEO/ Autostrada Sebeș…

- Agentul Pietro Chiodi, italianul care se ocupa de numeroși jucatori de la FC Viitorul, a dezvaluit faptul ca Gica Hagi nu a luat in seama o oferta din strainatate de peste 2 milioane de euro venita pe numele fiului sau, Ianis.

- Revenit in aceasta iarna la Viitorul, Ianis Hagi ar putea pleca in vara de la formația antrenata de Gica Hagi. Impresarul mijlocașului de 19 de ani, Pietro Chiodi, a dezvaluit ca mai multe cluburi din strainatate in vor pe Ianis și ca Viitorul a primit o oferta de transfer la o zi dupa ce l-a readus…

- Denis Alibec are doar un meci in acest an, acuzand mai multe probleme medicale. Va reveni la meciul cu Viitorul, iar Gigi Becali i-a stabilit deja noul preț: nu are de gand sa-l cedeze in vara pe Alibec pentru mai puțin de 5 milioane, motivul fiind legat de clauzele din contractul jucatorului.…

- Doi din trei romani (66%) sunt optimisti in legatura cu viitorul Uniunii Europene, cu mult peste media europeana (57%). Aceasta este una dintre concluziile raportului national pentru Romania din cadrul Eurobarometrului standard 88.

- Doi din trei romani (66%) sunt optimisti in legatura cu viitorul UE, cu mult peste media europeana (57%), se arata intr-un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, transmis luni AGERPRES. Potrivit sursei citate, valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile…

- Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% Romania, 33% UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE). Sunt cateva din concluziile raportului național pentru Romania, parte a studiului Eurobarometru standard 88.

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, a obtinut calificarea in turneul play off al Ligii 1, realizand aceasta performanta pentru al treilea an la rand. Sambata, In ultima etapa din sezonul regulat, tanara echipa a lui Gica Hagi a jucat pe terenul formatiei Poli Iasi, meciul fiind decisiv pentru ambele adversare…

- Play-off-ul se decide și in Copou, unde frigul e stapan absolut. Gazonul a fost protejat de intemperii cu o prelata, dar asta nu a impiedicat ca ninsoarea abundenta sa se depuna pe terenul de la Iași, acolo unde Poli Iași infrunta diseara campioana en-titre Viitorul. ...

- Managerul sportiv al FRF, Adrian Mutu, a declarat, miercuri, ca isi doreste sa fie antrenor, astfel ca daca va primi oferta tentanta dupa alegerile pentru conducerea federatiei va demisiona. "Toata lumea stie ca vreau sa fiu antrenor. Stia si Burleanu, pana imi iau licentele raman in functie. Si…

- Charleville, un oras din sud-vestul statului australian Queensland, a fost lovit marti de o furtuna de nisip care, dupa ce a doborat mai multi copaci si a provocat pagube materiale minore, a acoperit intreaga localitate cu un strat fin de praf portocaliu, scrie digi24.ro.

- "Clubul nostru ofera suporterilor posibilitatea de a achizitiona bilete la "FINALA PENTRU PLAYOFF", contra FC Viitorul, la preturi foarte avantajoase, beneficiind si de o PROMOTIE speciala! Astfel, la orice bilet cumparat la peluze sau Tribuna A / B, primiti, GRATUIT, inca un bilet in acelasi sector.…

- Imobilele reabilitate termic din Sectorul 1 vor beneficia de ascensoare mai sigure și economice. La inițiativa Primarului Sectorului 1, Dan Tudorache, Parlamentul a votat Legea nr. 231/2017 - modificarea si completarea OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.…

- Municipalitatea a anunțat ca a primit de la dezvoltatorii imobiliari terenuri pentru construirea unei gradinițe și a unei creșe in cartierul Tractorul. Pentru ca in presa a aparut eronat faptul ca gradinița va fi construita pe str. Ioan Popasu nr. 15, facem precizarea ca, la aceasta adresa, de fapt…

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Constanta se va intruni astazi, ora 10.00, intr o noua sedinta de lucru. Pe ordinea de zi se afla si solicitarea emiterii a trei certificate urbanism privind construirea unui imobil 2S P 15E locuinte colective pe strada Rascoala…

- Viitorul in construcții este rezervat proiectelor imobiliare mixte, care imbina componenta rezidențiala cu cea comerciala și de birouri, oferind un ecosistem complet. Dupa acest principiul s-au ghidat și dezvoltatorii celui mai amplu proiect de regenerare urbana din Romania – Immochan și Kasper Development.…

- Pe parcursul a 26 de ani fondul locativ din municipiul Chișinau a acumulat datorii de peste 2,5 miliarde de lei fața de furnizorul de caldura. 98% din totalul creanțelor îi revine fondului locativ rezidențial. La rândul sai, la finele anului 2017, furnizorul de energie termica „Termoelectrica”…

- Liderii cei mai puternici din lume s-au întâlnit de marti în cadrul Davos 2018, pentru o conferința anuala de elita de patru zile cunoscuta sub numele de Forumul Economic Mondial.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, dupa sedinta CExN, ca membrii PSD cercetati penal pot face parte din viitorul Cabinet Dancila, el aratand ca social-democratii au decis sa isi faca ei insisi Guvernul si nu alte institutii.

- La 27 de ani, Sal Lavallo este unul dintre cei mai tineri oameni care au reusit sa vada fiecare dintre cele 193 tari recunoscute de Natiunile Unite. In noiembrie 2017 a bifat ultima tara pe lista sa, Malta.

- Viorica Dancila, premierul desemnat al României, este casatorita cu Cristinel Dancila, care este manager la o companie petroliera și încaseaza bani frumoși. Cristinel Dancila a devenit, din 2009 încoace, cel mai bogat manager din industria petroliera argeseana, potrivit libertatea.ro.…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca Germania are nevoie de un guvern stabil si si-a exprimat convingerea ca la apropiatul lor congres social-democratii vor da unda verde formarii unui guvern de coalitie alaturi de conservatori, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa la Berlin,…

- La aceste aplicatii, militarii rusi au exersat mai multe procedee de lansare, ghidare si manuire a sistemelor de rachete antitanc. Expertul in probleme de securitate, Rosian Vasiloi, de la Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale 'Viitorul' din Chisinau, se intreaba cu aceasta ocazie…

- FC Viitorul l-a achizitionat pe mijlocasul Mailson Lima Duarte Lopes de la echipa olandeza de liga secunda FC Dordrecht. Clubul olandez a anuntat ca jucatorul a marcat in acest sezon cinci goluri in 16 meciuri, dupa ce sezonul trecut evoluase pentru Fortuna Sittard.Mailson Lima Duarte Lopes…

- Dorit cu insistența de Athletic Bilbao, Cristian Ganea, 25 de ani, nu va ajunge in Spania in aceasta iarna. Gica Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, a anunțat astazi, intr-o conferința de presa susținuta in cantonamentul din Antalya, ca Ganea va juca la formația campioana pana la vara. 1.500.000…

- Viitorul a anunțat oficial ca-l lasa pe Eric de Oliveira (32 de ani) sa se transfere, informație oferita in exclusivitate de GSP.ro. Clubul patronat și antrenat de Gica Hagi a emis un comunicat de presa in care și-a dat acordul ca jucatorul sa plece, insa n-a dat detalii legate de viitorul club al lui…

- Ce oferta a primit Rivaldinho? Pus pe lista de transferari de Dinamo, alaturi de Bokila și Maxi Oliva, atacantul brazilian Rivaldinho e dorit in Bulgaria, de Levski Sofia, anunța sportal.bg. Site-ul Sportal.bg scrie ca atacantul in varsta de 22 de ani, 37 de meciuri, 6 goluri si a un assist pentru Dinamo,…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit ieri, in urma unei trageri la sorti, programul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. In faza amintita a competitiei, CSM Politehnica Iasi va juca la Botosani, cu FC, astfel ca o semifinalista a Cupei in acest an va fi data de Moldova. Botosanenii s-au calificat…

- Dupa ce, pe 9 ianuarie, FC Viitorul emisese un comunicat in care se preciza ca este de acord cu suma de transfer si cu procentele solicitate de Fiorentina pentru transferul lui Ianis Hagi, astazi campioana Romaniei a venit cu noi precizari in ce l priveste pe tinarul mijlocas."Gratie colaborarii foarte…

- FC Viitorul a anuntat, marti, ca a ajuns la un acord cu gruparea italiana Fiorentina, pentru readucerea la Ovidiu a mijlocasului Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, transmite News.ro . “FC Viitorul este de acord cu suma de transfer si cu procentele solicitate de Fiorentina”, este singura precizare pe…

- Gigi Becali concureaza cu CFR pentru Ionița: ”Eu dau banii aștia, ei niciodata” Patronul lui FCSB vine cu o oferta tentanta pentru Alexandru Ionița (22 ani), mijlocaș dorit și de CFR Cluj. Astra cere peste un milion de euro pentru fostul rapidist. La începutul lunii decembrie, CFR a pus…

- Adam Nemec (32 de ani), varful celor de la Dinamo, trebuie sa vina luni la reunirea lotului "cainilor", iar atunci dinamoviștii vor afla daca slovacul mai continua și in primavara sau are vreo oferta din strainatate. Site-ul el-aziz.com a scris recent despre interesul lui Elazigspor pentru Nemec, dar…

- Ianis Hagi (19 ani) a fost transferat de Fiorentina de la Viitorul în vara lui 2016, dar tânarul fotbalist român nu a reusit sa se impuna la gruparea "viola". Oficialii formatiei italiene cauta solutii, însa ofertele primite nu au fost pe placul lor.…

- Deranjata de comunicatul publicat de Viitorul pe site, (detalii aici) Fiorentina nu accepta prima oferta pentru Ianis Hagi și vrea bani mai mulți, susținand ca intr-un an și jumatate i-a crescut valoarea mijlocașului roman. Fiorentina ține la preț și nu ii da ușor drumul lui Ianis Hagi. Gruparea viola…

- FC Viitorul a anuntat, joi, prin intermediul unui comunicat de presa, ca a facut o oferta de transfer definitiv al mijlocasului Ianis Hagi de la Fiorentina, pentru aceeasi suma pe care l-a vandut la clubul italian.

- CFR Cluj cauta sa rezolve cat mai repede transferurile pentru aceasta iarna, șefii dorind probabil ca Dan Petrescu sa aiba la lucru toți jucatorii noi inca de la inceputul pregatirii. Dupa Valentin Costache (800.000 de euro - de la Dinamo) și George Țucudean (450.000 de euro - de la Viitorul), ardelenii…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare a anunțat inca din anul 2012 ca a concesionat, pe o perioada de 99 de ani, un teren de 1,8 hectare in Madagascar, pe care intenționa sa construiasca bungalow-uri și un restaurant, reamintește agenția Mediafax. Pana in 2008, principala destinatie de vacanta a lui…

- CFR Calatori a anunțat reduceri semnificative pentru trenurile care au ca destinație stațiunile montane. Pentru unele bilete, turiștii vor plati doar jumatate din prețul intreg al calatoriei. CFR Calatori a anunța ca in perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2018 se vor aplica reduceri tarifare la trenurile…

- În urma cu puțin timp, la blocurile ANL din localitatea Valul lui Traian a izbucnit un incendiu! Din primele informații, se pare ca focul a pornit de la un scurtcircuit la o priza, la parterul blocului, într-un apartament în care locuiește o familie cu patru copii. …

- Mirel Radoi a dezvaluit astazi ca Gigi Becali și l-ar dori pe Alexandru Mateiu de la CSU Craiova, iar sursele GSP.ro susțin ca patronul FCSB a luat deja legatura cu jucatorul. Gigi Becali s-a interesat de situația lui Mateiu prin interpuși și a aflat cum il poate transfera. Jucatorul n-ar spune nu ofertei,…

- Uber este serviciu de taximetrie, a decis azi Curtea Europeana de Justitie. "Serviciul de punere in legatura cu conducatori auto neprofesionisti furnizat de Uber tine de serviciile din domeniul transporturilor. Prin hotararea pronuntata azi, Curtea declara ca un serviciu de intermediere precum…

- Gica Hagi a dezvaluit ca despartirea de Viitorul este tot mai aproape, in cazul in care va primi o oferta buna. "Nu pot sa stau toata ziua sa formez jucatori si sa creez echipe. N-am cum. Intr-o buna zi, bineinteles ca si eu mi-as dor sa antrenez la un nivel foarte bun. Turcia, Anglia, Germania...…