- Iubita lui Radu Mazare a facut declarații la Penitenciarul Rahova, unde s-a prezentat pentru a-l vizita pe fostul primar al Constanței. Femeia a dat detalii despre episodul extradarii și despre viața pe care o avea alaturi de partenerul ei in Madagascar.

- Radu Mazare vrea sa se casatoreasca cu iubita sa, Roxana Mihalache, pe 10 iulie, dar asteapta inca un raspuns de la oficialii Primariei Sectorului 5, unde trebuie depuse actele, a anuntat Mihai Mazare, fratele fostului primar al orasului Constanta. Inițial, fostul edil a vrut sa se casatoreasca pe…

- Radu Mazare a anuntat bomba din inchisoare. Vrea sa faca nunta cu femeia cu care are o relatie de aproape 15 ani. Cununia civila a lui Radu Mazare cu Roxana Mihalache ar avea loc chiar de ziua lui. Fostul edil al Constantei implineste pe 5 iulie 51 de ani. "Se pregateste de vreo saptamana. Acum a fost…

- Radu Mazare are de executat o pedeapsa de 9 ani si 10 luni de inchisoare. In urma cu o saptamana a fost adus in Romania din Madagascar, tara in care fugise la finalul lunii decembrie 2017 si unde ceruse azil politic. Pentru trei saptamani, fostul primar al Constantei va fi inchis la Penitenciarul Rahova.…

- ratele lui Radu Mazare, Mihai, s-a prezentat, vineri, la Penitenciarul Rahova pentru a-i aduce mancare, acesta declarand ca fostul edil este mulțumit de condițiile din detenție, spre deosebire de cele din Madagascar și intenționeaza sa scrie la revista inchisorii și sa iasa la munca.Citește…

- Radu Mazare a transmis, printr un comunicat de presa, un mesaj din Penitenciarul Rahova. "De peste patru ani nu mai dau declaratii si nu mai sunt deloc implicat in viata publica sau politica. Cu toate acestea constat ca numele meu, viata si persoana mea suscita in continuare un urias interes. Nu inteleg…

- "De peste patru ani nu mai dau declaratii si nu mai sunt deloc implicat in viata publica sau politica. Cu toate acestea constat ca numele meu, viata si persoana mea suscita in continuare un urias interes. Nu inteleg de ce si nu pot sa fiu decat surprins si impresionat. In acest context doresc sa fac…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, extradat din Madagascar pentru a-și ispași pedeapsa de 9 ani de inchisoare cu executare in Romania, a fost escortat cu Poliția pana la Penitenciarul Rahova.Fostul edil a fost adus cu un avion de linie Tarom, aeronava avand escala la Paris. Citește…