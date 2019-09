Viitoarea generație Volkswagen Golf va avea și versiune break: Golf Variant va fi asamblat la ... Volkswagen face ultimele pregatiri pentru lansarea noii generații Golf. Modelul va fi expus in premiera in aceasta toamna, urmand ca vanzarile sa debuteze pana la finalul anului curent. Un raport publicat in urma cu un an menționa eliminarea versiunii break din gama Golf odata cu lansarea noii generații. Acum, oficialii producatorului german au infirmat zvonul și au precizat ca noul Golf va fi disponibil și in versiune de caroserie... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La finalul lunii trecute, Volkswagen a publicat o imagine sub camuflaj cu noua generație Golf (foto). Modelul va fi prezentat oficial in aceasta toamna, urmand ca vanzarile sa debuteze pana la finalul anului curent. Viitoarea generație Volkswagen Golf va fi disponibila și intr-o versiune GTI. Un prototip…

- Volkswagen a lansat o ofensiva puternica in segmentul mașinilor electrice, iar numeroase modele din gama sunt sau vor fi disponibile cu versiuni hibride sau electrice. Totuși, gama va include și excepții de la aceasta regula, iar printre ele figureaza și viitoarea generație Amarok. Oficialii constructorului…

- Nissan a publicat un teaser video nou care anunța lansarea viitoarei generații Juke. Modelul va fi prezentat in 3 septembrie, urmand ca debutul in fața publicului sa aiba loc in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt, eveniment care iși deschide porțile in 10 septembrie. Clipul pregatit de Nissan ofera…

- Ferrari are șanse minime sa se implice in lupta pentru titlul mondial din acest sezon, ca urmare a dominației autoritare a celor de la Mercedes și a progreselor recente inregistrate de Red Bull. Una dintre opțiuni ar putea fi renunțarea la dezvoltarea monopostului pentru a se concentra pe monopostul…

- BMW are o strategie bine pusa la punct cu privire la electrificarea modelelor din portofoliu. Conform reprezentanților companiei bavareze, pana la finalul anului 2023, gama BMW va include 25 de modele electrificate, multe dintre acestea urmand sa aiba o configurație formata doar din motoare electrice.…

- BMW are o strategie clara cu privire la electrificarea modelelor din gama. Conform reprezentanților constructorului german, pana la finalul anului 2023, portofoliul marcii bavareze va include 25 de modele electrificate, multe dintre acestea urmand sa mizeze pe o configurație formata doar din motoare…

- La finalul lunii mai BMW a publicat primele imagini și detalii referitoare la noul Seria 1. Modelul de clasca compacta dezvoltat de producatorul german a primit o platforma cu roți motrice fața, un design modificat comparativ cu vechea generație și o serie de tehnologii moderne. Acum, reprezentanții…

- Grupul PSA Peugeot-Citroen a anunțat in aceasta saptamana o serie de informații importante despre viitoarea generație Opel Astra. Aceasta va fi lansata oficial in cursul anului 2021 și va fi dezvoltata pe platforma EMP2 a Grupului PSA. Oficialii Opel menționeaza ca Astra va beneficia și de o versiune…