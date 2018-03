Stiri pe aceeasi tema

- Cand erau pe punctul sa se confirme, și in Florida, cele rostite de Chris Evert dupa meciul Simonei cu Naomi Osaka (de la Indian Wells) /„un lider mondial nu se comporta așa”/, Halep a știut sa gestioneze lucrurile, in favoarea ei… Adversara Simonei Halep a ajuns sa joace cu numarul 1 in ierarhia WTA…

- SIMONA HALEP - OCEANE DODIN LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. LIVE STREAMING Miami Open. Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum intr-un meci direct. Halep a intrat direct in turul doi al turneului din SUA si vine dupa o eliminare in semifinalele competitiei californiene de la Indian Wells.…

- Frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser, va fi adversara Simonei Halep, locul 1 mondial, in turul doi la Miami Open.Citește și: Se anunța creșteri salariale de 20%: Ce angajați de la stat sunt vizați Dodin a trecut in primul tur de Veronica…

- Frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser, va fi adversara Simonei Halep, locul 1 mondial, in turul doi la Miami Open, potrivit news.ro. Dodin a trecut in primul tur de Veronica Cepede Royg din Paraguay, locul 78 WTA, scor 6-4, 7-6 (3), 6-3, dupa doua ore…

- Simona Halep, care se afla pentru a 20-a saptamana pe primul loc in clasamentul WTA, este de parere ca acest loc ar trebui ocupat de Serena Williams, care a revenit in circuitul WTA, dupa ce a nascut o fetița, in septembrie 2017. Citeste si: Proiect SOC la ministerul Justitiei: Ce INFRACTIUNE…

- Aflata la al doilea turneu dupa revenirea in circuitul WTA, Serena Williams va avea parte de un meci extrem de dificil in primul tur de la Miami, acolo unde o va intalni pe japoneza Naomi Osaka, castigatoarea de la Indian Wells. Fostul tenismen James Blake, directorul turneului Miami Open, este de parere…

- Simona Halep are un start abordabil la Miami. Cel mai tare meci din turul 1 este intre campioana de la Indian Wells, Naomi Osaka, si Serena Williams. Simona Halep va juca impotriva castigatoarei dintre Cepede Ro...

- Simona Halep are un start abordabil la Miami. Cel mai tare meci din turul 1 este intre campioana de la Indian Wells, Naomi Osaka, si Serena Williams. Simona Halep va juca impotriva castigatoarei dintre Cepede...

- Simona Halep, favorita principala a turneului Premier Mandatory de la Miami, va avea o adversara accesibila in primul tur. In schimb, Serena Williams va debuta impotriva celei mai in forma jucatoare din circuit. Debut lejer pentru Simona Halep la Miami: adversara ii va fi Veronica Cepede…

- Suntem setați sa obținem o noua doza considerabila de caștig, pe masura ce ne apropiem cu pași repezi de un nou weekend ”incendiar”, plin de evenimente fotbalistice importante. Ieri am facut profit atat pe fotbal, cat și pe tenis. Am mizat cu succes inclusiv pe meciul Simonei Halep cu Petra Martic,…

- Japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, a eliminat-o pe sportiva ceha Karolina Pliskova, numarul 5 mondial si cap de serie 5, in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells si va juca in faza urmatoare cu Simona...

- Pentru un loc in finala turneului de categorie "Premier Mandatory", Simona Halep (1 WTA) se va duela cu Naomi Osaka (44 WTA). Jucatoarea din Japonia a eliminat-o in sferturi pe Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie numarul 5.

- Daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, continua sa puna presiune pe Simona Halep și se menține in cursa pentru primul loc. Wozniacki s-a calificat in optimile turneului de la Indian Wells dupa ce a trecut de Aliaksandra Sasnovich, locul 49 WTA, scor 6-4, 2-6, 6-3. Pentru a recapata poziția de lider…

- Jucatoarea americana de tenis Caroline Dolehide va fi adversara Simonei Halep in runda a treia a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o surprinzator, vineri, pe Dominika Cibulkova (Slovacia), cap de serie numarul 30, cu 5-7, 6-3,…

- Simona Halep și-a aflat adversara din urmatorul meci pe care il va juca la Indian Wells. Este vorba despre jucatoarea americana Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card. Americanca de 19 ani a reușit sa o invinga pe Dominika Cibulkova din Slovacia, locul 30 WTA si cap…

- Jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, s-a calificat, noaptea trecuta, in turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, faza in care o va intalni pe Simona Halep, liderul WTA.

- Simona Halep a avut parte de un debut perfect in turul 2 al turneului de la Doha. A demolat-o pur si simplu pe Ekaterina Makarova. A fost o victorie scurta: 6-3, 6-0 in numai 72 de minute."Am jucat foarte bine si am reusit sa castig acest meci. Glezna e intr-o stare buna, nu perfecta. Sa speram…

- A devenit cunoscut cu melodia ”Ca o apa cristalina” iar de atunci aproape fiecare aparitie a lui Cristi din Banat a socat opinia publica. Ca acum insa, nu s-a mai intamplat niciodata, pentru ca solistul popularos s-a infatisat in trei ipostaze socant de indecente!. A primit o avalansa de reactii din…

- Caroline Wozniacki a pozat in pantofi cu toc inalt la ședința foto cu trofeul cucerit la Australian Open, in detrimentul Simonei Halep. Ipostaza surpinde, deoarece jucatoarea daneza a invocat o accidentare la genunchiul stang, pentru a beneficia de time out medical, intr-un moment in care Simona Halep…

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Australian Open, acolo unde o va intalni pe Angelique Kerber. Jucatoarea din Germania și-a terminat meciul inainte de a juca Simona Halep și interviurile de dupa meci a facut o prima aroganța. Citește și: Victorie SENZAȚIONALA: Simona…

- Germana Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21, a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-1, 6-2, in 51 de minute, pe americanca Madison Keys, locul 20 WTA si cap de serie numarul 17, calificandu-se in semifinalele Australian Open.Kerber este pentru a doua oara in penultimul…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara româncei Simona Halep, liderul mondial, în sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a învins-o luni în optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, în trei seturi,…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara româncei Simona Halep, liderul mondial, în sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a învins-o luni în optimi de finala pe compatrioata

- Naomi Osaka (Japonia, 72 WTA) a vorbit despre meciul pe care il va avea cu Simona Halep, liderul mondial, in optimile de finala ale Australian Open. Sportiva spune ca va da totul pe teren indiferent de ce se va intampla si si-a adus aminte de celalalte confruntari pe care le-a avut cu romanca.

- Osaka, 1,8 metri inaltime, a invins-o pe Barty intr-o ora si 13 minute si va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka, dar nu usor: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami, si 4-6, 6-2, 6-3, in…

- Romanca Simona Halep, cap de serie 1 la Australian Open, primul Grand Slam al anului de la Melbourne, va juca in optimile de finala cu japoneza Naomi Osaka, nr. 72 WTA. pe care o conduce cu 2-0 la meciurile directe. In turul 3, Naomi Osaka a eliminat-o surprinzator pe favorita gazdelor,…

- Simona Halep nu a avut probleme în meciul cu Eugenie Bouchard, de care a trecut în doua seturi, 6-2, 6-2. În faza urmatoare a competitiei, Halep va juca împotriva americancei Lauren Davis, locul 76 WTA.

- Americanca Lauren Davis, locul 76 WTA, s-a calificat in turul al treilea al Australian Open si o va intalni pe Simona Halep, locul I WTA, daca romanca va trece de sportiva canadiana Eugenie Bouchard, locul 112 WTA, in mansa a doua, potrivit news.ro.

- Dezvaluiri fara precedent despre viitoarea adversara a Simonei Halep. Aceasta a facut destainuiri socante din viata personala. Simona Halep o va intalni in primul tur de la Australian Open pe Destanee Aiava (17 ani), pozitia 193 in lume, reprezentanta gazdelor. Sportiva de la Antipozi are o poveste…

- Cele doua jucatoare au oferit un meci foarte spectaculos, tensionat in final. Siniakova a evoluat entuziasmant in primul set, apoi Sarapova a raspuns cu un joc excelent in al doilea. Desi a comis mai putine erori nefortate decat de obicei, Sarapova a gresit atunci cand nu trebuia, in partea a doua decisivului.…

- Garbine Muguruza, ocupanta pozitiei secunde in clasamentul WTA, a primit un wild card pentru turneul de la Sydney si ar putea sa o intreaca pe Simona Halep in ierarhia mondiala, inaintea primului Mare Slem al anului. Dupa ce s-a ratras de la Brisbane din cauza unei accidentari (detalii AICI), Muguruza…

- Lazio, viitoarea adversara a FCSB-ului din "16-imile" Europa League, s-a calificat marți seara in semifinalele Cupei Italiei dupa ce a invins-o la limita pe Fiorentina, 1-0. Unicul gol al partidei a venit in minutul 6, atunci cand Lulici l-a invins elegant pe Dragowski dupa ce fusese angajat perfect…