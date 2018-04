Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia din Joia Mare, in care șapte oameni au murit, dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut in raul Bistrita, de pe podul de la Viisoara, nu este una singulara. Locul pare a fi unul blestemat, caci aproape in fiecare an, oamenii iși gasesc aici sfarșitul.

- Un barbat in varsta de 47 din Sebes a murit duminica, in Italia, intr-un accident de motocicleta, chiar de ziua lui. Victima se numeste Valentin Berbece si se deplasa pe moticicleta impreuna cu fiul sau in varsta de 22 de ani.

- S-a circulat timp de o ora pe un singur fir sambata dimineața in zona localitații Cașeiu din județul Cluj, in urma producerii unui accident rutier. Poliția a fost sesizata in jurul orei 6,40 despre faptul ca un șofer de 23 de ani din Republica Moldova, care circula cu un autovehicul dinspre Dej spre…

- Accidentul a avut loc pe DN 1C, care face legatura intre Dej si Baia Mare, in localitatea Caseiu, informeaza Romania TV. Citeste si Accident grav in Prahova, pe DN 72. Trei persoane, intre care doi copii, sunt ranite O femeie se deplasa neregulamentar pe carosabil si a fost lovita in…

- Cinci pompieri din Teleorman au acordat, vineri, 30 martie, primul ajutor unei batrane ranite intr-un accident rutier pe raza localitatii Viisoara. Acestia se duceau spre lacul Suhaia ca sa consolideze digul de vest.

- Cinci subofiteri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman care se deplasau, vineri, la Acumularea Suhaia, unde se intervine pentru suprainaltarea digului peste care se revarsa apa, au salvat viata unei femei ce fusese lovita de o masina in localitatea Viisoara. Conform reprezentantilor…

- Un șofer care nu a respectat semnificația indicatorului de la trecerea la nivel cu calea ferata a fost implicat intr-un accident. Evenimentul s-a produs marți in jurul orei 13,50, in localitatea Dezmir din comuna Apahida, dupa ce autoturismul a fost acroșata de trenul de calatori 1538, care circula…

- Moarte ingrozitoare pentru doi soti pe DN 10 Buzau-Brașov. Oamenii au murit nevinovati, intr-un accident rutier care a avut loc luni (26 martie). Masina lor a fost lovita frontal de un autoturism intrat pe contrasens, apoi a luat foc. Autoturismul care i-a lovit are volanul pe dreapta si era condusa…

- Un grav accident rutier s-a petrecut luni dupa-amiaza in localitatea Satuc, pe DN 10, Buzau-Brasov. Potrivit primelor cercetari, in urma impactului dintre doua autovehicule, unul a luat foc si 2 persoane au fost surprinse in interior. Traficul este blocat. Vom reveni cu amanunte!

- O femeie in varsta de 40 de ani a murit pe loc, dupa ce a fost calcata de o masina, in judetul Botosani. Soferul autoturismului sustine ca aceasta ar fi fost impinsa chiar de iubitul ei.

- Tot mai multe accidente grave din cauza vremii. O femeie de 32 de ani a murit, iar alti 3 oameni au fost raniti, in urma unui accident grav. O soferita de 25 de ani a derapat si a intrat intr-o masina. Tragedia a avut loc in judetul Hunedoara. Iar in Cluj Napoca mai multe masini […] The post Accident…

- Accident teribil vineri dimineața in Braila. Doua persoane și-au pierdut viața, loviți de tren la o trecere de cale ferata. Primele indicii arata ca șoferul nu a oprit la semnalele luminoase și acustice.

- Accident mai puțin obișnuit miercuri dupa-amiaza, in satul Francești din comuna gorjeana Peștișani. Un biciclist baut a lovit o mașina care staționa pe marginea drumului, spun martorii la eveniment. Biciclistul baut avea o alcoolemie...

- In spatele unui chip mereu vessel si plin de energie, indragitul artist Stefan Banica Jr. ascunde o drama de care foarte putini stiu. In spatele unui chip mereu vessel si plin de energie, indragitul artist Stefan Banica Jr. ascunde o drama de care foarte putini stiu. Cantaretul a avut un frate vitreg…

- Tragedia s-a petrecut pe SP 80, pe sectorul de drum care face legatura dintre Hotel Novelli la Orta Nova. Cele doua mașini implicate in accident au fost un Alfa 147 și un Ford Focus.Din pacate, șoferul Alfei, romanul de 44 de ani, a murit pe loc, alte trei persoane fiind ranite. La fata…

- ACCIDENT CUMPLIT. Un tanar a murit dupa ce s-a certat cu iubita. Prietenii l-au avertizat pe Facebook inaintea tragediei>FOTO Dupa impactul cu stalpul mașina a lovit și doi copaci, pentru ca in cele din urma sa se rastoarne. Un tanar de 23 de ani a murit in comuna ieșeana Probota dupa ce s-ar fi certat…

- Un accident cumplit a avut loc astazi in Vaslui, dupa ce un tanar de 31 de ani a facut un stop cardiac in timp ce se afla la volan, izbindu-se de un indicator si intrand in coliziune cu o alta masina.

- ACCIDENT CUMPLIT dupa o urmarie ca-n FILME. Masina de politie, lovita frontal de un autoturism. Un politist si doi pasageri au fost raniti O masina de politie a fost lovita frontal de un autoturism pe DN24 A, in impact fiind raniti atat un politist, cat si doua persoane din masina care a provocat accidentul.…

- O masina in care se aflau doua persoane a fost spulberata, vineri, de un tren, in zona Pascani – Muncel, judetul Iasi, ambii ocupanti ai autoturismului murind pe loc. Circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500 Suceava – Bucuresti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident cumplit a avut loc, joi seara, in judetul Bistrița-Nasaud. Zece oameni au avut de suferit ca urmare a impactului dintre doua masini. O persoana a decedat. ISU a activat Planul Rosu de interventie.

- Un accident feroviar cumplit s-a petrecut in regiunea Sussex, Horsham. Autoturismul in care se aflau doua persoane a trecut dupa barierele de siguranta si au fost loviti in plin de un tren. Persoanele aflate in masina au murit.

- Tragedie in Anglia! Trei romani si-au pierdut viata intr-un accident rutier cumplit. Masina in care se aflau a fost „impinsa” pe contrasens de un sofer neatent. Familiile romanilor sunt devastate de durere si nu isi pot reveni din soc.

- O masina a fost lovita de un tramvai, miercuri seara, in Piata Maria din Timisoara, o tanara de 18 ani aflata in autoturism a ramas incarcerata, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea ei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O femeie a fost ranita si transportata la spital, sambata seara, in urma unui accident produs pe DN75, langa Baia de Aries. Aceasta circula pe jos, pe sosea, in momentul in care a fost acrosata de o masina. Soferul nu se afla sub influenta alcoolului. Persoana ranita a fost transportata la spitalul…

- Trei barbati si-au pierdut viata, iar altul este în stare grava, dupa ce, sâmbata dimineata, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens si s-a izbit de un TIR, pe Drumul European 60, între localitatile

- O femeie in varsta de 61 ani din judetul Bistrita Nasaud si a pierdut viata, in aceasta seara, dupa ce a fost lovita de o masina condusa de un tanar in varsta de 19 ani, pe DN 17, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , Crina Sirb.…

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 20:30, pe Soseaua Vestului, zona Lamaita. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 60 de ani a fost lovita de masina in timp ce traversa regulamentar strada. La sosirea medicilor, victima era constienta, insa se pare ca ar fi…

- Un sofer de 19 ani din comuna aradeana Barzava a murit, miercuri, intr-un cumplit accident petrecut pe DN 7,A in zona monumentului de la Paulis, iar un alt tanar, de 23 de ani, a fost grav ranit. Masina condusa de Catalin Iovan s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara.

- Un accident rutier care putea avea urmari tragice s-a petrecut ieri dupa-amiaza la intrare in Reșița, aproape de restaurantul Casa Banațeana. O mașina s-a rasturnat in raul Barzava și doar o minune a facut ca cele doua persoane din interior sa scape cu viața. Un accident rutier s-a produs vineri, in…

- Un accident cumplit a avut loc sambata dimineața in localitatea Diculești, județul Valcea. Șoferul de 25 de ani și-a pierdut viața dupa ce mașina pe care o conducea a derapat și a lovit un parapet. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, accidentul a avut loc din cauza…

- Un accident grav a avut loc in urma cu putin timp in localitatea Viisoara din Constanta. Un tanar de 18 ani a pierdut controlul volanului si s-a izbit violent de un alt autoturism, apoi s-a rasturnat peste acesta.

- Viteza ucide nu este doar un motto sau denumirea unei campanii. Un pieton, care circula regulamentar, nu a mai ajuns ieri dupa-amiaza printre cei dragi, fiind spulberat de un autoturism condus cu viteza. Accidentul s-a produs in jurul orei 16.45, pe D.N.18, pe raza localitatii Moisei. Verificarile efectuate…

- Tragedia s-a petrecut sambata, cand un sofer de 40 de ani a pierdut, se pare, controlul volanului si s-a rasturnat cu masina in Arges. In masina, alaturi de sofer, erau cei doi copii ai sai, de 11 si, respectiv, 13 ani. Tatal a reusit sa-l salveze pe cel mai mic, dar nu a mai putut face nimic pentru…

- Patru copii din localitatea Nepos, judetul Bistrita-Nasaud, care mergeau spre scoala, au fost loviti in plin, marti dimineata, de o masina. Pana la aceasta ora, unul singur a ajuns la spital, iar ceilalti trei sunt evaluati de catre medici.

- Un barbat de 30 de ani a murit intr-un grav accident produs pe strada Petricani din Capitala. Mașina in care se afla s-a ciocnit cu un camion la volanul caruia se afla un ucrainean. Barbatul a refuzat sa discute cu echipa noastra de filmare.

- Un barbat a murit, iar altul a ajuns la spital cu mai multe traumatisme dupa ce un automobil a lovit in plin o caruta.Accidentul a avut loc aseara, in preajma satului Svetloe, raionul Comrat. Barbatul care a decedat se afla in caruta. Soferul automobilului nu a avut de suferit.

- Actrita Jessica Falkholt a incetat din viata, azi, pe patul de spital. Familia ei si medicii au decis sa o decupleze de la aparatele care o tineau in viata, dupa ce vedeta a intrat in coma, ca urmare a teribilului accident produs a doua zi dupa Craciun.

- Un accident grav a avut loc aseara pe bulevardul Decebal intersecție cu strada Zelinski din capitala. Un tanar in varsta de 21 de ani a decedat dupa ce mașina in care se afla s-a ciocnit violent cu un alt automobil.

- Un accident rutier soldat cu decesul unui sofer s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8, pe DN 1, la Comarnic, in zona Posada. Potrivit IJP Prahova, in accident cu fost implicate un TIR si un autoturism, iar din primele informatii se pare ca soferul autoturismului ar fi efectuat o…

- In aceasta dimineața, pe DN1, in zona Posada, s-a produs un grav accident de circulație in care au fost implicate un autoturism și un TIR. In urma impactului extrem de puternic, șoferul autoturismului, un barbat in varsta de 65 de ani, a ramas incarcerat, inconștient, in stop cardio-respirator.

- Cumnata lui Pepe si sora Ralucai Pastrama, Loredana, a scapat cu viata ca prin urechile acului in urma unui grav accident de circulatie. Chiar in noapte de revelion, Loredana Pastrama si iubitul ei au pierdut controlul masinii care circula cu 140 de kilometri la ora!

- Accident grav in municipiul Chișinau. Un barbat a decedat dupa ce mașina pe care o conducea ar fi derapat de pe traseu și s-ar fi rasturnat pe carosabil. Tragedia a avut loc aseara in jurul orei 21:20 la ieșire din Vatra.

- O fetita de 2 ani a decedat duminica seara, dupa ce a lovit o un cal intr un grajd din localitatea Sorostin, a anuntat Politia citata de Agerpres.ro. In localitatea Sorostin, fetita de 2 ani, nesupravegheata, lovita mortal de un cal in grajd. Se fac cercetari pentru stabilirea circumstantelor in care…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 10, in localitatea Satuc din judetul Buzau.0 fetita in varsta de aproximativ 11 ani a murit pe loc dupa ce masina in care se afla a lovit un panou, a ricosat intr o teava de gaze de pe marginea soselei si apoi s a rasturnat.Potrivit opiniabuzau.ro,…