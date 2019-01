Facebook a incalcat noua lege privind securitatea cibernetica a Vietnamului permitandu-le utilizatorilor sa posteze comentarii antiguvernamentale pe platforma, relateaza miercuri presa de stat, la cateva zile dupa ce legislatia controversata a intrat in vigoare in tara comunista, relateaza Reuters.



In pofida reformelor economice si a deschiderii tot mai mari catre schimbarea sociala, Partidul comunist vietnamez mentine cenzura presei si nu tolereaza exprimarea nemultumirilor.



"Facebook nu ar fi raspuns unei solicitari de a inlatura paginile care provocau activitati impotriva…