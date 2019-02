Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, și liderul nord-coreean, Kim Jong Un, sunt pe drum, spre cel de-al doilea summit bilateral. Pana la sosirea celor doi președinți in Vietnam, atenția e furata de "sosiile" lor.

- Un imitator al lui Kim Jong Un a fost expluzat din Vietnam. Omul a pus la cale un fals summit cu o sosie a lui Donald Trump chiar inaintea intalnirii de la Hanoi a adevaratilor presedinti ai Coreei de Nord si Statelor Unite, o intrevedere despre denuclearizarea Peninsulei Coreea. Howard X, care il…

- Australianul, cunoscut sub numele de scena Howard X, a fost escortat de la hotel luni dimineata de trei oficiali vietnamezi, potrivit paginii sale de Facebook.'Cand am ajuns la aeroport am fost escortat prin controalele de imigrare si de securitate pe la sectorul VIP cu soldati si oficiali…

- Un imitator al lui Kim Jong Un, retinut in Vietnam inaintea summitului intre liderul nord-coreean si presedintele american Donald Trump, a fost expulzat luni, relateaza AFP si dpa. Australianul, cunoscut sub numele de scena Howard X, a fost escortat de la hotel luni dimineata de trei oficiali vietnamezi,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un va efectua o vizita oficiala in Vietnam "in zilele urmatoare", a anuntat sambata, intr-un comunicat, Ministerul de Externe de la Hanoi, care se pregateste pentru summitul pe care liderul de la Phenian il va avea cu presedintele american Donald Trump saptamana viitoare,…

- Sosiile lui Kim Jong-un și Donald Trump si-au facut apariția in Capitala Vietnamului, Hanoi, cu o saptamana inainte ca orașul sa gazduiasca cea de-a doua intalnire dintre liderul Coreei de Sud și președintele american. Cele doua sosii s-au intalnit in centrul orașului, au dat mana și s-au prefacut ca…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va participa la o intalnire tete-a-tete cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un la summitul prevazut saptamana viitoare la Hanoi, potrivit unui oficial american, relateaza AFP.Cei doi lideri, care s-au intalnit pentru prima oara in iunie 2018, la Singapore,…

- Vietnamul se pregateste sa-l intampine pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, asteptat sa vina peste cateva zile cu trenul, in vederea celui de-al doilea summit cu presedintele american Donald Trump care are loc la 27-28 februarie la Hanoi, au declarat miercuri pentru agentia Reuters doua surse bine…